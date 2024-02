in Infografiken

Für 2024 wird von vielen fest damit gerechnet, dass die Notenbanken Zinssenkungen beschließen. In der Vergangenheit konnten manche Branchen besonders von einem sinkenden Zinsumfeld profitieren. Für andere gingen diese Phasen mit Einbußen in der Performance einher. Sebastian Dörr, Kapitalmarktanalyst bei HQ Trust, hat sich das Abschneiden von 20 verschiedenen Bereichen in Zinssenkungsphasen genauer angesehen.

Der betrachtete Zeitraum von Ende 1984 bis heute umfasst 13 Phasen sinkender Zinsen. In seiner Auswertung berechnete Dörr die relativen Renditen der jeweiligen globalen Sektorindizes im Vergleich zum weltweiten Index von Datastream (DS) für diese Phasen. Dabei schnitten defensive Branchen deutlich besser ab als die zyklischen Sektoren.

Die beiden Branchen Nahrungsmittel, Getränke und Tabak sowie Körperpflege, Drogerie und Lebensmittelgeschäfte konnten in allen 13 Phasen eine bessere Performance als der Markt erzielen. Zwölfmal gelang dies auch dem Gesundheitssektor, der zudem im Gesamtzeitraum seit 1984 auf die beste Performance kam. Anders sieht es bei Rohstoff- und Energieaktien aus. Die Sektoren konnten nur in zwei beziehungsweise drei Zeiträumen der Zinssenkungen den Markt schlagen.

Hier die grafische Übersicht der Ergebnisse:

Grafik: Relative Rendite von globalen Sektorindizes im Vergleich zum globalen DS-Aktienindex © HQ Trust

Uneindeutiger ist das Bild bei den Branchen Telekommunikation, Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Reisen und Freizeit sowie Chemie. Dort gleichen sich die Phasen von Out- und Underperformance einander nahezu an.

Technologiesektor mit starken Schwankungen

Das Abschneiden der Technologiebranche hebt Dörr als spannend hervor. Techaktien sind in Phasen von fallenden Zinsen in acht der 13 Fälle hinter dem Markt zurückgeblieben. Im Durchschnitt dieser Phasen liegen sie mit einer Underperformance von 6,3 Prozent auf dem vorletzten Platz. Dieser Wert ist von den enorm hohen Verlusten nach dem Platzen der Techblase Anfang des Jahrtausends geprägt.

Auf den Gesamtzeitraum gesehen, legt Technologie mit einem Plus von 1,9 Prozent allerdings die zweitbeste Performance nach dem Gesundheitssektor hin. Auch in der jüngsten Phase sinkender Zinsen schnitt die Technologiebranche am zweitbesten ab. Nach dem für diesen Bereich erfolgreichen Börsenjahr 2023 wird sich zeigen, welchen Einfluss die erwarteten Zinssenkungen auf Techtitel haben werden. Die meisten Experten rechnen fest mit sinkenden Zinsen im Juni 2024 – einige auch schon mit ersten Zinssenkungen im April.