Verbraucherpreise im Aufwind Wie einzelne Anlageklassen auf Inflation reagieren

Die Inflation steigt. Ein Fondsmanager von HQ Trust hat analysiert, wie sich die Renditen von vier Anlageklassen bei unterschiedlichen Inflationshöhen in den vergangenen 45 Jahren verhalten haben. Ab 5 Prozent wird es kritisch.

In den USA hat die Inflation mit der wirtschaftlichen Erholung schon kräftig an Fahrt aufgenommen – nicht nur die Gesamtinflation, sondern auch die Kerninflation, die Lebensmittel und Energie nicht berücksichtigt. Ende 2021 könnte sie oberhalb von 4 Prozent liegen. Ein Grund für Sven Lehmann sich Gedanken zu machen, was ein solches Inflationsumfeld für die wichtigsten Anlageklassen bedeutet.

Der Fondsmanager des HQT Global Quality Dividend (ISIN: LU1499563440) wählte für seine Analyse vier Asset-Klassen aus: Aktien (MSCI USA), Renten (BLB Barclays Global Aggregate), Rohstoffe (S&P GSCI) sowie Immobilien (Case-Shiller Home Price Index). Für die Auswertung teilte Lehmann die jährliche Veränderung der Kerninflation in vier Segmente ein: zwischen 0 und 2 Prozent, zwischen 2 und 3 Prozent, zwischen 3 und 5 Prozent und über 5 Prozent. Die Untersuchung umfasst die Jahre seit 1976.

Lehmanns wichtigste Erkenntnisse aus der Analyse: