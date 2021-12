Private Krankenversicherung (PKV) Wie Krankenversicherer „politische Rendite“ erzielen wollen

Der mehr als 100 Millionen Euro schwere Venture-Capital-Fonds Heal Capital wird nach Angaben der Initiatoren vom Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV-Verband) zum „Taktgeber für digitale Innovationen im Gesundheitswesen“. In den vergangenen eineinhalb Jahren habe man begonnen, in eine steigende Zahl an Unternehmen zu investieren, die „digitale Gesundheitslösungen von morgen“ anbieten.

„Die Entwicklung von Heal Capital zeigt, dass der Fonds genau zur richtigen Zeit kam“, erklärt Florian Reuther, Direktor des PKV-Verbands. „Mit Beginn der Corona-Pandemie haben digitale Gesundheitslösungen einen regelrechten Boom erlebt. Heal Capital ist bereits jetzt ein erfolgreicher Akteur in der Szene. Damit unterstreicht die PKV ihren Anspruch, Innovationsmotor im deutschen Gesundheitswesen zu sein.“

„Wir sehen immer mehr Unternehmer auch aus anderen Branchen, die sich den Herausforderungen des Gesundheitsmarkts stellen“, sagt Eckhardt Weber, Geschäftsführer von Heal Capital: „Wir sind überzeugt, dass in Europa und Deutschland die Healthcare-Champions der Zukunft entstehen können. Noch stehen wir erst am Anfang.“ Zum Portfolio des Fonds gehören Firmen aus den Bereichen Diagnostik, Therapie und Infrastruktur.

Die 7 bisherigen Fonds-Investments