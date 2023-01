Analyse von HQ Trust So teuer sind Aktien

Pascal Kielkopf von der Anlagegesellschaft HQ Trust vergleicht in einer aktuellen Marktanalyse die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) einzelner Regionen und Sektoren des internationalen Aktienbarometers MSCI All Country World Index (kurz: MSCI ACWI). Wir zeigen seine Ergebnisse in einer Tabelle.

Um herauszufinden, welche Aktien aktuell am teuersten sind, vergleicht Pascal Kielkopf von der Investmentgesellschaft HQ Trust die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGVs) von elf Branchen und vier Regionen aus dem MSCI All Country World Index (kurz: MSCI ACWI).

Seine Ergebnisse fasst Kielkopf so zusammen:

„US-Technologieaktien sind bei weitem nicht die teuerste Branche der Welt. In jeder Region gibt es mindestens einen Sektor, der ein höheres KGV hat. Von den drei am höchsten bewerteten Branchen der Welt kommt derzeit keine aus Nordamerika. Zyklische Konsumgüterhersteller aus den Schwellenländern, gefolgt von Gesundheitsunternehmen aus der Pazifikregion und den Schwellenländern, sind allesamt teurer. Obwohl Aktien aus Nordamerika mit einem KGV von 19,2 derzeit deutlich höher bewertet sind als die anderer Regionen, kommen sie nur in 4 von 11 Sektoren auf das höchste KGV.“

Quelle: HQ Trust

Kielkopf rät Anlegern, nicht nur die KGVs einzelner Regionen und Sektoren im Blick zu haben: „Einzelne Aktien haben in bestimmten regionalen Sektoren ein enormes Gewicht. Die australische Woodside Energy macht zum Beispiel allein fast die Hälfte der pazifischen Energieunternehmen aus. Entsprechend sind es oft auch nur wenige Unternehmen, die die Bewertung des Sektors bestimmen. In der aktuell teuersten regionalen Branche der Welt – den zyklischen Konsumgüterhersteller aus den Schwellenländern – sind fast ausschließlich die drei chinesischen Online-Händler Alibaba, Meituan und JD für die außerordentlich hohe Bewertung verantwortlich. US-Technologieunternehmen als teuerste Branche zu bezeichnen, wäre in Bezug auf den ACWI nicht ganz falsch. Durch ihr hohes Gewicht ziehen sie die Indexbewertung am meisten nach oben“