In Deutschland Digitaler Anbieter für Baufinanzierungen plant Markteintritt

Das niederländische Unternehmen Stater plant den Markteintritt in Deutschland. Der Serviceanbieter für Baufinanzierungen richtet sich direkt an Endkunden und lässt sich in Düsseldorf nieder. „Stater ist ein digitaler Dienstleister für Baufinanzierungen mit Sofortkreditentscheidung. Wir ermöglichen die vollständige digitale Abbildung der Kreditentscheidung in der Baufinanzierung, indem wir den Kreditentscheidungsprozess neu definieren und den Markt transformieren. Darlehensgeber können sich auf den Verkauf von Immobiliendarlehen konzentrieren, alles andere macht Stater – von der Unterstützung im Antragsprozess bis zur Verwaltung im Anschluss”, so Geschäftsführer von Stater Arjan Hessels.



Mitanteilseigner ist die ABN Amro Bank. Die Partner möchten durch ihre Zusammenarbeit Bankwissen mit IT-Kenntnissen verbinden. Der Dienst von Stater ist bereits am niederländischen sowie am belgischen Markt zu haben. Aktuell verwaltet die Firma 1,7 Millionen Darlehen mit einem Volumen von über 310 Milliarden Euro. Seit 2019 gehört Stater zu dem IT-Unternehmen Infosys BPM, welches Geschäftsprozesse auslagert.