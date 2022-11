Festverzinsliche Wertpapiere Anleihen: Vier Überlegungen, wo Anlegern jetzt Chancen winken

Anleger in Anleihen sehen sich neuen Marktbedingungen gegenüber: Sie sind mit hoher Volatilität, hoher Inflation und einer restriktiveren Geldpolitik konfrontiert. Gleichzeitig nimmt die Umschichtung in Nachhaltigkeitsstrategien weiter Fahrt auf. Zwar dürften diese Bedingungen sich zunächst nicht ändern, aus Sicht von BlackRock gibt es aber auch Anlagechancen an den Anleihemärkten.

Während viele Anleger noch darüber nachdenken, wann und wie sie zu Anleihen zurückkehren sollen, bieten sich unserer Ansicht nach jetzt dynamischere Entscheidungsprozesse bei der Asset-Allokation und der Produktauswahl an. Anleger sollten die folgenden vier Überlegungen erwägen:

1. Mit kurzer Duration die Volatilität meistern

Die Anleger sehen sich einem schwierigen Marktumfeld gegenüber, in dem eine höhere Inflation, ein schrumpfendes globales Wachstum und eine restriktivere Geldpolitik erwartet werden.

Strategien mit kurzer Duration bieten eine attraktive risikoadjustierte Chance und können die Volatilität in den Portfolios verringern. Im aktuellen Umfeld sollten Anleger Short-Duration-Engagements als Teil ihrer Anleihe-Allokation in Betracht ziehen und sich in Erwartung höherer Renditen und als Reaktion darauf für Anleihen mit kürzerer Laufzeit entscheiden.

2. Anleiheallokationen flexibel anpassen, um in unsicheren Zeiten zu bestehen

In turbulenten Zeiten brauchen Anleger neue Instrumente und Methoden, um flexibel Änderungen ihrer Asset-Allokation, Sektorauswahl und Durationen vornehmen zu können. Angesichts rückläufiger Handelsvolumina bei auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen wird auch das Liquiditätsmanagement zu einer Herausforderung. In weniger liquiden, volatilen Märkten wenden Anleger sich Instrumenten wie Anleihe-ETFs zu, die Liquidität und Preistransparenz bieten.

Die anhaltenden Unsicherheiten machen bei Anleihen einen flexibleren Ansatz für das gesamte Portfolio erforderlich. Mit aktiven, unbeschränkten Strategien können Anleger, die im gesamten Anleiheuniversum attraktive Anlagechancen nutzen möchten, ihr Portfolio diversifizieren. Und schließlich kann das dynamische Durationsmanagement der unbeschränkten Strategien dazu beitragen, unbeschadet durch die makroökonomische Volatilität zu kommen. Denn es hilft in einem Umfeld, das von steigenden Zinsen geprägt ist, die Gesamtrenditen zu schützen.

3. Attraktive Anlagechancen bei Investment-Grade-Unternehmensanleihen

Wir glauben, dass Anleger, die Anleihen hoher Qualität wie etwa Investment-Grade-Unternehmensanleihen halten, gut durch das volatile Umfeld kommen und stabile Erträge erzielen können. Mit Renditen auf Zehn-Jahres-Hochs bietet diese Anlageklasse attraktive Chancen für Anleger, die ihre Renditeziele mit einem geringeren Kreditrisiko erreichen wollen.

Historisch betrachtet haben die Renditen von Anleihen mit höherem Rating weniger stark mit denen risikoreicherer Anlageklassen korreliert (BlackRock und Bloomberg, Stand: 31. Juli 2022). Folglich könnten Anleihen hoher Qualität auch dazu beitragen, die Widerstandsfähigkeit von Portfolios in unsicheren Zeiten aufrechtzuerhalten.

4. Jetzt ist Gelegenheit, um den Übergang zu Nachhaltigkeit erfolgreich umzusetzen

Das in nachhaltigen Anleihen verwaltete Vermögen in allen Sektoren ist weltweit um 36 Prozent gestiegen.

Angesichts des immer stärkeren Wachstums nachhaltiger Anlagelösungen sind viele Anleger auf der Suche nach geeigneten aktiven Strategien und effizienten Indexbausteinen, mit denen sie ihre Anleiheportfolios nachhaltig gestalten können. Wir sind der Ansicht, dass die aktuelle Volatilität und die zu erwartenden Anpassungen der Asset-Allokationen eine optimale Gelegenheit bieten, wieder in Anleihen zu investieren und sich dabei für die Energiewende zu positionieren. Daten zeigen, dass Anleger Unternehmen favorisieren, bei denen sie davon ausgehen, dass sie besser auf die Energiewende vorbereitet sind. Da Anleger ihre Portfolios weiter auf nachhaltige Anlagen umstellen (BlackRock Investment Institute, Stand: 31. Juli 2022), könnten entsprechende Fonds unserer Ansicht nach langfristig einen Renditevorteil bieten.

Mit BlackRock die Rolle von Anleihen im Portfolio überprüfen

Übrigens: Das BlackRock Portfolio Analysis and Solutions-Team (BPAS) unterstützt Anleger bei der Bewertung und Optimierung ihrer Anleiheportfolios sowie beim Aufbau neuer Portfolios, die den individuellen Anforderungen entsprechen.

Anleger werden damit in die Lage versetzt, ihre bestehende Anleiheallokation zu bewerten, um zu verstehen, welche Faktoren Risiko und Rendite ihres Portfolios bestimmen. So wird sichergestellt, dass die jeweiligen Anlageentscheidungen zum gewünschten Ergebnis beitragen. Das BPAS-Team kann die Auswirkungen auf Effizienz, Liquidität und das Risiko/Rendite-Profil der Portfolios per Stresstest analysieren.

Portfolios lassen sich optimieren, indem Bereiche identifiziert werden, um die Gesamteffizienz des Portfolios zu steigern, oder indem es um neue Anlagethemen ergänzt wird. Angesichts einer immer dynamischeren Asset-Allokation kann das BPAS-Team Anleger bei einer flexiblen strategischen Allokation unterstützen, sodass sie auch bei starker Volatilität schnell agieren können.

Letztlich hilft das BPAS-Team auch beim Bau effizienterer Anleiheportfolios. Wird von einem strategischen Portfolioaufbau zu einem ganzheitlichen Ansatz übergegangen, ist die Auswahl der eingesetzten Instrumente entscheidend. Anleger sollten alle verfügbaren Anlageoptionen nutzen – sowohl Index- als auch Alpha-Strategien.

