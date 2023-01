Warnung der Bafin Darum trifft die Zinswende vor allem kleine deutsche Banken

Das Jahr 2022 war ein Auf und Ab an den Finanzmärkten. Ein Auf bei den Zinsen, was zu einem Ab bei vielen Werten wie Tech-Aktien oder Immobilien führte. Dieser Kurswechsel der Geldpolitik war nicht nur wirkmächtig, wir erlebten im vergangenen Jahr auch die schnellsten Zinssteigerungen seit Jahrzehnten. Die setzen auch zunehmend kleinere deutsche Geldinstitute und Sparkassen unter Druck, wie ein Bericht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) zeigt.

Im Report „Risiken im Fokus der Bafin 2023“ werden analysiert:

Risiken aus abrupten Zinsanstiegen mit signifikantem Ausmaß

Risiken aus Korrekturen an den Immobilienmärkten

Risiken aus signifikanten Korrekturen an den internationalen Finanzmärkten

Risiken aus dem Ausfall von Krediten an deutsche Unternehmen

Risiken aus Cyberattacken mit gravierenden Auswirkungen

Risiken aus unzureichender Geldwäscheprävention

Den vollständigen Report gibt es hier zum Download.

So trifft die Zinswende die kleinen Geldinstitute und Sparkassen

Normalerweise profitieren Banken & Co. langfristig von steigenden Zinseinnahmen aus dem Kreditgeschäft - zumal die an Sparer gezahlte Zinsen noch nicht im gleichen Maß weitergegeben werden. „Unter dem Strich wirkten sich die steigenden Zinsen aber, aufgrund der hohen Wertminderungen durch gesunkene Barwerte in ihren Wertpapierportfolien, auf die meisten kleineren deutschen Institute im vergangenen Jahr negativ aus“, schreibt die Bafin.

In konkreten Zahlen heißt das: Die Gesamtkapitalrendite der Institute ist dem Report zufolge in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 von durchschnittlich 0,23 Prozent auf minus 0,03 Prozent gesunken. Durch den Zinsanstieg sinkt der Marktwert älterer, niedriger verzinster Anleihen und Kredite. „Bei den LSIs (Abkürzung für Less Significant Institutions, Anm. d. Red.) stieg die (vor Abzug von Steuern berechnete) Cost-Income-Ratio im Jahresverlauf bis Ende September 2022 von rund 70 auf 96 Prozent. So entstand bei den LSIs im Durchschnitt (nach Abzug von Steuern) ein Fehlbetrag.“

Ganz anders stellt sich die Lage bei größeren Geldhäusern dar, die von der EZB beaufsichtigt werden. Hier stieg die Gesamtkapitalrendite von 0,19 auf 0,23 Prozent.

Reserven der Banken haben stark abgenommen

Die kleinen Banken werden von der Zinswende also deutlich härter getroffen als die großen Geldinstitute. Sie konnten durch den Einsatz von Reserven jedoch die Wucht abmildern. „Nun aber haben die Bewertungsreserven der Institute insgesamt stark abgenommen und sich bei vielen Instituten in stille Lasten verkehrt. Sie stünden jedenfalls nicht mehr als Puffer zur Verfügung, sollten sich weitere Verluste realisieren“, heißt es im Bafin-Report.

Viele Banken haben ihre finanziellen Reserven zum Großteil aufgebraucht. „Die erste Verteidigungslinie ist gefallen“, erklärte Bafin-Präsident Mark Branson. Sollten die Marktzinsen weiter steigen, könnten sich die bilanziellen Wertverluste weiter vergrößern. „Zudem könnte durch eine Inversion der Zinsstrukturkurve die Zinsmarge sinken und die Fristentransformation, als Kerngeschäft der Kreditinstitute, weniger profitabel werden“, heißt es im Bericht.

Notwendig sei nun ein „aufmerksames Management der Zinsänderungsrisiken“, vor allem für die kleinen, deutschen Institute. Insgesamt geht die Bafin jedoch davon aus, „dass nach der Auflösung der Reserven und dem Einsatz weiterer Steuerungsmöglichkeiten nur einzelne Banken zum Jahresende 2022 ihre Kapitalvorgaben wegen der Zinseffekte unterschreiten.“