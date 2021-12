Betriebsrenten 2019 Bestand an bAV-Direktversicherungen wächst

Die betriebliche Altersversorgung (bAV) bleibe ein „wesentlicher Pfeiler“ der Alterssicherung in Deutschland, kommentiert der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) aktuelle Daten zum Bestand an bAV-Verträgen. Insbesondere die Direktversicherung konnte im vorigen Jahr zulegen.

Die deutschen Lebensversicherer verzeichneten im vergangenen Jahr insgesamt 16,3 Millionen Verträge in der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Damit entfiel fast jeder fünfte Vertrag (18,7 Prozent) in der Lebensversicherung auf die bAV, wie aus der aktuellen Ausgabe der GDV-Broschüre „Lebensversicherung in Zahlen 2020“ hervorgeht.

Auf Wachstumskurs: Bestand der vom GDV erfassten Verträge der betrieblichen Altersversorgung (bAV) nach Durchführungsweg Grafik: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)

Bezogen auf das Beitragsvolumen erreichte die bAV demnach einen Anteil von fast einem Viertel (23,8 Prozent) am LV-Markt. Insbesondere die Zahl der Direktversicherungen ist zuletzt deutlich um 1,4 Prozent auf rund 8,5 Millionen Verträge gestiegen. Der laufende Beitrag für ein Jahr legte um rund 4,6 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro zu.