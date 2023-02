Fonds der Woche Blue Chips im Visier - Genfer Mischung aus Börsen-Titanen

Die Börse ist bekannt für ihre Vielzahl an Fachbegriffen, Abkürzungen und Sprichwörtern, die Anlegern Orientierung geben sollen. Einer der am häufigsten verwendeten Ausdrücke ist zweifelsohne der Begriff „Blue Chip“. Obwohl es keine feste Definition gibt, bezieht er sich im Allgemeinen auf große, etablierte und finanziell solide Unternehmen.

Warum Blue Chip-Unternehmen für Anleger attraktiv sind

Ursprünglich geht der Begriff auf den Einsatz von blauen Jetons, den Chips beim Pokerspiel in Casinos, zurück. Dabei hatten die Blauen immer den höchsten Wert. Die Börsengiganten werden oft als vertrauenswürdig und zuverlässig angesehen, da sie durch langjährige Marktpräsenz und stabile Finanzen bewiesen haben, dass sie auch in unsicheren Zeiten erfolgreich sein können. Sie zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus, was bedeutet, dass sie in der Lage sind, große Mengen an Kapital aufzunehmen, um ihre Geschäftsaktivitäten auszubauen.

Zu den Vorzügen von Blue Chip-Unternehmen gehört die hohe Liquidität ihrer Aktien. Sie können leicht gekauft und verkauft werden, da viele Investoren an diesen Unternehmen interessiert sind und reger Börsenhandel stattfindet. Darüber hinaus überzeugen viele Bluechips mit einer stabilen Dividendenpolitik Dies macht sie zu einer attraktiven Option für Anleger, die auf der Suche nach vergleichsweise stabilen Aktienwerten sind.

Denn zu den weiteren Vorzügen der Großkonzerne gehört ihre Fähigkeit, wirtschaftlich schwierige Zeiten besser zu überstehen als beispielsweise ein kleines Start-up. Da sie in der Regel eine starke Monopolstellung auf ihrem jeweiligen Markt haben, sind sie in der Lage, Preise zu diktieren und sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Darüber hinaus agieren sie oft global und verfügen über eine breite Kundenbasis.

Nachteile der Giganten

Für manche Anleger und eher kurzfristig agierende Spekulanten gelten die Riesenkonzerne jedoch als langweilig und träge, da sie aufgrund ihrer Größe eher an Wachstumsgrenzen stoßen als kleinere oder jüngere Firmen. Darüber hinaus sind ihre Bewertungen aufgrund ihrer hohen Marktkapitalisierung und ihres positiven Rufs oft am oberen Ende angesiedelt. Langfristig hat es sich allerdings ausgezahlt den Unternehmen die Stange zu halten, wie die Performance-Übersicht der zehn größten Konzerne zeigt.

Das sind die Top 10 größten Unternehmen der Welt nach ihrer Marktkapitalisierung. Ihre Zehnjahresperformance steht in Klammern dahinter (Stand: Februar 2023):

Apple – Marktkapitalisierung circa 3,07 Billionen US-Dollar (+829 Prozent) Microsoft – Marktkapitalisierung circa 2,56 Billionen US-Dollar (+823 Prozent) Alphabet – Marktkapitalisierung circa 2,16 Billionen US-Dollar (+355 Prozent) Meta Platforms – Marktkapitalisierung circa 1,18 Billionen US-Dollar (+534 Prozent) Amazon.com – Marktkapitalisierung circa 1,11 Billionen US-Dollar (+621 Prozent) Tencent Holdings – Marktkapitalisierung circa 1,08 Billionen US-Dollar (+721 Prozent) Tesla – Marktkapitalisierung circa 1,04 Billionen US-Dollar (+8229 Prozent) Alibaba Group – Marktkapitalisierung circa 958 Milliarden US-Dollar (-) Berkshire Hathaway – Marktkapitalisierung circa 925 Milliarden US-Dollar (+200 Prozent) Visa – Marktkapitalisierung circa 813 Milliarden US-Dollar (+553 Prozent)

CFROI als wichtigste Kennzahl: Ubam 30 Global Leaders Equity

Ausschließlich auf Aktienkolosse mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar hat es Fondsmanager Martin Moeller abgesehen. Sein Arbeitgeber ist die Ubam, die Asset-Management-Tochter der in Genf beheimateten Union Bancaire Privée (UBP). Die wichtigste Kennzahl für den Manager ist die sogenannte CFROI (Cash Flow Return on Investment). Die Finanzkennzahl misst das Verhältnis zwischen dem operativen Cashflow und dem investierten Kapital eines Unternehmens.

Moeller verwendet sie, um die Rentabilität eines Unternehmens zu bewerten, indem der Nettocashflow, der aus den operativen Aktivitäten des Unternehmens generiert wird, in Relation zum eingesetzten Kapital gesetzt wird. Das eingesetzte Kapital umfasst in der Regel sowohl das Eigenkapital als auch das Fremdkapital. Ein höherer CFROI-Wert zeigt an, dass ein Unternehmen in der Lage ist, seinen operativen Cashflow effektiver zu nutzen, um höhere Renditen für seine Investoren zu erzielen.

Qualitätsunternehmen und nachhaltige Wertschöpfung

Der Glaubenskrieg zwischen Value und Growth picht ihn nicht an: „Wir schließen weder Value noch Growth aus, sondern suchen nach Qualitätsunternehmen, die eine überdurchschnittliche Aktienkursentwicklung durch nachhaltige Wertschöpfung erreichen“, erläuterte er auf einer Investment-Konferenz in Berchtesgaden im vergangenen Jahr. Sein Konzept sei sehr einfach und konzentriere sich auf den Cashflow, den ein Unternehmen aus seinen Investitionen erziele. Wenn die Gesamtkapitalrendite höher als die Kapitalkosten sei, generiere ein Unternehmen Wertschöpfung.

Moeller verdeutlicht dies anhand einiger Beispiele. So ist der französische Kosmetikkonzern L'Oréal ein Qualitätsunternehmen im Sinne seiner Strategie. Moeller lobt, dass L'Oréal in der Lage ist, sein hohes und stabiles Niveau der Gesamtkapitalrendite über viele Jahre aufrechtzuerhalten, indem es seine Wettbewerbsvorteile verteidigt.

Allerdings hat er auch ein warnendes Gegenbeispiel parat. Die Gesamtkapitalrendite des finnischen Handyherstellers Nokia erreichte im Jahr 2000 einen Höchststand, fiel jedoch infolge des wachsenden Wettbewerbs in der Folge zurück. Dies sei kein Einzelfall, da die CFROI im Laufe der Zeit normalerweise abnehme. Die Überrenditen über den Kapitalkosten ziehen Konkurrenten an und führen zu mehr Wettbewerb, sodass die Überrenditen sinken. Nokia durchlief in seiner Unternehmensgeschichte mehrere Varianten. Anfangs ein Wachstumswert, wurde es später zu einem Value-Titel, der jedoch letztendlich zu einer Value-Falle wurde, die Investoren viel Geld kostete. Daher analysiert Moeller hauptsächlich, wo die Unternehmen in fünf bis zehn Jahren stehen werden.

Der Ubam Global 30 – Leaders Equity im Überblick

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Wertentwicklung 3 Jahre: 21,1 Prozent (6,6 Prozent p.a.)

21,1 Prozent (6,6 Prozent p.a.) Wertentwicklung 5 Jahre: 80,1 Prozent (12,5 Prozent p.a.)

80,1 Prozent (12,5 Prozent p.a.) Wertentwicklung 10 Jahre: 193 Prozent (11,3 Prozent)

193 Prozent (11,3 Prozent) ISIN: LU0573559563

Auflage: 23.01.2013

23.01.2013 Management: Martin Moeller

Fondsvolumen: 355 Millionen US-Dollar

355 Millionen US-Dollar Sharpe Ratio 10 Jahre: 0,84

0,84 Volatilität 10 Jahre: 14,0 Prozent

14,0 Prozent Laufende Kosten: 2,09 Prozent

Moeller investiert mit seinem Fonds, dem Ubam 30 Global Leaders Equity in ein Portfolio aus lediglich 30 ausgewählten Aktien, darunter Unternehmen aus den Branchen IT, Gesundheit, Finanzen und Konsumgüter. Er verfolgt das Ziel, das Renditepotenzial des Fonds im Vergleich zum Vergleichsindex zu maximieren. Laut Moeller ermöglicht ein konzentriertes Portfolio dem Portfoliomanager mehr Entscheidungsfreiheit, um pro Wertpapier einen höheren Alpha-Beitrag zu erzielen.

Der Fonds wurde im Januar 2013 aufgelegt und hat mittlerweile ein Volumen von 1,6 Milliarden US-Dollar erreicht. Durch seinen Fokus auf Large Cap-Aktien mit nachgewiesener Cash-Generierung hat der Fonds in den vergangenen zehn Jahren eine jährliche Rendite von 11,3 Prozent erzielt, was einer Gesamt-Wertentwicklung von 192 Prozent entspricht. Damit hat er seinen Vergleichssektor um fast 80 Prozent übertroffen. Doch auch in der aktuell schwierigen Börsenphase zeigt der Fonds eine bessere Entwicklung als so mancher Konkurrent. So verlief die Wertentwicklung über ein Jahr vergleichsweise stabil, während ähnlich gestrickte Fonds wie der Seilern World Growth deutlich tiefer ins Minus rutschten.

Fokus auf Diabetesprodukte verspricht Wachstumschancen

Im Portfolio befinden sich unter den Top-Positionen Schwergewichte wie Microsoft, Visa und Novo Nordisk. Obwohl Moeller um Pharmaunternehmen normalerweise einen Bogen macht, hat er Novo Nordisk als eine der wichtigsten Positionen ausgewählt, weil der spezielle Fokus auf Diabetesprodukte Wachstumschancen verspricht. Der Markt wachse jährlich um 6 Prozent, da Insulin für viele Menschen eine lebenswichtige Notwendigkeit darstellt. Zudem mache das Unternehmen Fortschritte bei der effizienteren Verabreichung von Insulin an die Patienten.

Trotz des Krieges in der Ukraine und der Zinserhöhungen hat der Fondsmanager im Jahr 2022 nur zwei Änderungen im Portfolio vorgenommen, wie er der spanischen Cinco Dias berichtete. Zu Beginn des vergangenen Jahres wurden Amazon und Abbott Laboratories aus dem Portfolio entfernt und durch die Kerry Group und Johnson Controls International ersetzt.