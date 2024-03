In welchen Ländern und Regionen waren Börsengänge am erfolgreichsten? Dies hat Sebastian Dörr von HQ Trust ermittelt. Beim Blick auf die einzelnen Länder gibt es dabei sogar zwei Überraschungssieger.

Die Parfümeriekette Douglas, die Online-Plattform Reddit und die staatliche arabische Fluggesellschaft Etihad – alle drei Unternehmen sind oder wollen in diesem Jahr an die Börse gehen. Das mediale Echo ist zu solchen Gelegenheiten meist groß. Doch wie ist es bei längerer Betrachtung um die tatsächliche IPO-Performance von verschiedenen Ländern und Regionen bestellt? Das wollte Sebastian Dörr wissen. Und außerdem, wie sich Börsenneulinge im Vergleich zu den etablierten Unternehmen entwickelt haben.

Vergleich des MSCI Acwi mit der des FTSE Renaissance Global IPO Index

Der Kapitalmarktanalyst von HQ Trust hat dafür für den Zeitraum von September 2011 bis Mitte März 2024 die Performance des weltweiten Aktienindex MSCI Acwi mit der des FTSE Renaissance Global IPO Index verglichen. In dieses Marktbarometer werden einmal pro Quartal Aktien aufgenommen, die vor kurzem an die Börse gegangen sind und dabei eine Marktkapitalisierung von mindestens 100 Millionen Dollar hatten. Rund drei Jahre nach dem ersten Handelstag werden die Aktien dann wieder aus dem Index genommen. Aktuell sind knapp 600 Unternehmen dort verzeichnet, darunter die Kryptobörse Coinbase, der Chipentwickler ARM oder die Autobauer Volvo und Porsche.

Zwei Überraschungssieger auf Länderebene

„Aus Sicht eines europäischen Anlegers ergibt sich das schon fast gewohnte Bild: Nordamerika liegt auch bei den IPOs deutlich vor dem Rest der Welt“, nennt Dörr eines der Ergebnisse seiner Analyse. Zudem schnitten die US-IPOs mit einem Zuwachs von 13,1 Prozent pro Jahr noch etwas besser ab als die kanadischen Börsenneulinge mit einem Plus von 10,3 Prozent pro Jahr.

Beim Blick auf die wichtigsten Länder gibt es allerdings zwei Überraschungssieger: „Schweden und die Niederlande liegen mit einer Performance von 18,5 beziehungsweise 19,5 Prozent pro Jahr deutlich vor den USA.“ Doch Dörr hält diese Zahlen nur für bedingt aussagekräftig – während der US-IPO-Index mehr als 200 Aktien enthält, sind es in Schweden elf und in den Niederlanden derzeit gerade einmal 4. Doch auch mit wenigen Aktien kann man eine magere Performance erzielten: So lag das Plus in Deutschland gerade einmal bei 3,8 Prozent pro Jahr.

Hier die grafische Übersicht der Ergebnisse:

>>> Grafik vergrößern

Insgesamt betrachtet hat es sich laut Dörr nicht gelohnt, auf Börsenneulinge zu setzen. Im Schnitt blieben diese in ihrer Performance deutlich hinter den etablierten Unternehmen zurück: „Während der marktbreite Aktienindex MSCI Acwi auf ein Plus von 12 Prozent pro Jahr kam, legte der IPO-Index nur um 9,5 Prozent pro Jahr zu.“ Allerdings: Die Börsenneulinge hätten allerdings lange in Führung gelegen – zum Verhängnis wurde ihnen das Jahr 2022, in dem der IPO-Index um knapp 50 Prozent abstürzte, wie der Kapitalmarktanalyst ermittelt hat.