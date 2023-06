Von Leanval Asset Management Berenberg holt Fondsmanager

Die Berenberg Bank hat Christian Saalfrank als Fondsmanager eingestellt. Der Finanzexperte arbeitet bereits seit Mai bei dem Bankhaus. Im Juli soll er Co-Portfoliomanager des Berenberg Sustainable Stiftung Fonds (ISIN: DE000A0RE972) werden.

Saalfrank übernimmt die Position des Co-Portfoliomanagers von Janine Brune, die Berenberg im Juli verlässt. Leitender Fondsmanager des Berenberg Sustainable Stiftung Fonds bleibt Oliver Brunner.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Saalfrank hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Portfoliomanagement. Er ist auf Aktien spezialisiert.

Vor seinem Wechsel zu Berenberg war Saalfrank als Fondsmanager bei der Investmentgesellschaft Leanval Asset Management tätig. Zudem war er rund 20 Jahre bei Helaba Invest für das Management institutioneller Mandate und Spezialfonds zuständig.

Berenberg wurde im Jahr 1590 gegründet. Das Bankhaus hat seinen Sitz in Hamburg und ist in Frankfurt, London und New York präsent.