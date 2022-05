Stolls Fondsecke Das sind die besten Aktien- und Mischfonds nach Regionen im April

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melden Sie sich daher einmal kurz an und machen einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.

Angesichts mannigfaltiger Belastungsfaktoren gerieten die Aktienkurse im April spürbar ins Rutschen. Der andauernde Krieg in der Ukraine, die Spekulationen um eine straffere Geldpolitik diesseits und jenseits des Atlantiks und die galoppierende Inflation setzten den Märkten zu. Das globale Aktienbarometer, der MSCI World, verlor im April 8,4 Prozent an Wert. Vor allem US-Aktien, die den weltweiten Index dominieren, gaben signifikant nach. Der Technologieindex Nasdaq verlor mit minus 14 Prozent überproportional an Wert. Abverkauf von Technologieaktien Die Zeiten, in denen...

Angesichts mannigfaltiger Belastungsfaktoren gerieten die Aktienkurse im April spürbar ins Rutschen. Der andauernde Krieg in der Ukraine, die Spekulationen um eine straffere Geldpolitik diesseits und jenseits des Atlantiks und die galoppierende Inflation setzten den Märkten zu. Das globale Aktienbarometer, der MSCI World, verlor im April 8,4 Prozent an Wert. Vor allem US-Aktien, die den weltweiten Index dominieren, gaben signifikant nach. Der Technologieindex Nasdaq verlor mit minus 14 Prozent überproportional an Wert.

Abverkauf von Technologieaktien

Die Zeiten, in denen die FAANG-Aktien (Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google) nur den Weg nach oben kannten, scheinen erstmal vorbei zu sein. Geschäftsmodelle, deren Gewinnerwartungen in weiter Zukunft liegen, stehen in Zeiten von Inflation und mauen Daten zum Wirtschaftswachstum vor großen Herausforderungen. Unprofitable Unternehmen, die heute noch kein Geld verdienen haben häufig Schulden in ihren Bilanzen stehen. Steigende Zinskosten für die Aufnahme von Fremdkapital sind kontraproduktiv. Je höher der Zins, desto niedriger der künftige Profit. Das Phänomen der „Mean Reversion“, also die Rückkehr weitgelaufener Aktien zum Mittelwert, setzte teuren Wachstumstiteln im April weiter zu. In Europa fielen die Verluste insgesamt moderater aus, denn die Indizes sind weniger technologielastig. Daher betrugen die Verluste beim europäischen Börsenbarometer Stoxx 600 lediglich 1,2 Prozent.

„Die Wende in der Geldpolitik dürfte einen Wechsel der Aktienfavoriten einleiten“, prognostizierte Vermögensverwalter Gottfried Heller bereits zu Jahresbeginn. In diesem Jahr würden voraussichtlich Aktien aus den alten Industrien ihre Aufholjagd fortsetzen. Und Heller, dessen langjähriger Freund und Geschäftspartner André Kostolany war, sollte recht behalten. Die in den letzten Jahren schon fast unterhalb der Wahrnehmungsschwelle dahinsiechenden Value-Aktien feiern derzeit ein Comeback, von dem zahlreiche Anleger glaubten, dass es gar nicht mehr stattfinden würde.

Value-Schnäppchen gefragt

So tummeln sich Value-Aktienfonds in den Ranglisten des laufenden Jahres auf den Spitzenplätzen. Zu den besten global investierenden Aktienfonds gehören der TBF Global Value (+16,5 Prozent) oder der Quantex Global Value (+11 Prozent). Deren Manager Peter Dreide und Peter Frech investieren in Öl- und Gasgesellschaften, Grundstoffe und Konsumgüter.

Das Tabellenende zieren indes massenhaft Wachstumsfonds. Zu den großen Verlierern im Jahr 2022 gehören der Morgan Stanley Global Endurance (-41 Prozent) oder der Echiquier World Next Leaders (-30 Prozent). Der Franzose Ronaldo Grandi investiert beim Next-Leaders-Fonds in Unternehmen, die aus seiner Sicht innovativ sind und daher langfristig überproportional wachsen sollen. „Unsere Unternehmen können zu den Marktführern von morgen zählen“, sagt der Manager von La Financière de l'Echiquier. Doch die geopolitische Lage und die Zinswende macht den Propheten des Wandels derzeit arg zu schaffen.