Aus dem Loys-Maschinenraum Das sind die besten Aktien zum Jahresstart 2023

Stand aller Daten: 22. Dezember 2022

Quelle: TIKR.com

Fondsmanager Markus Herrmann von Loys: Er zeigt dir fünf spannende Aktien für 2023. Bildquelle: Fotomontage von Henning Lindhoff mit Canva

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„Der gordische Knoten aus Lieferschwierigkeiten bei chinesischen Vorprodukten, ausufernden Energiekosten und steigenden Zinsen scheint endlich gelöst“, meint Markus Herrmann, Manager des Deutschlandfonds von Loys (ISIN: LU2255688470). Börsianer schauen wieder optimistischer nach vorn.

Liegt das Schlimmste hinter uns?

Herrmann ist sich sicher: „Die Preisbremsen für Gas und Öl zeigen Wirkung. Auf den Rückgang der Energiepreise während des Sommers haben deutsche Nebenwerte sehr positiv reagiert.“ Während viele Unternehmen mit Hochdruck an einer Umstellung ihrer Energiequellen gearbeitet haben, um weniger von den Gasimporten aus Russland abhängig zu sein, profitieren Verbraucher im kommenden Jahr vielleicht sogar doppelt. „In vielen Branchen wurden Lohnerhöhungen mit zweistelligen Wertzuwächsen für die Angestellten durchgesetzt, während die jährliche Teuerung nächstes Jahr auf einstellige Prozentsätze zurückgehen sollte.“

„Fest steht: Das vierte Quartal legt den Grundstein für eine Erholung bei deutschen Nebenwerten im nächsten Jahr. Die spannendsten 5 findest Du auf den nächsten Seiten.“

Auf den nächsten Seiten findest du fünf seiner spannendsten Aktien.