Versicherungen Das sind die neuen Policen-Produkte der Woche

Die Janitos verbessert ihre Unfallversicherung in den für Versicherungsmakler und Endkunden wesentlichen Leistungsmerkmalen Eigenbewegung, Mitwirkung und versicherte Kosten. In der überarbeiteten Police wurden zahlreiche Leistungen hochgeschraubt. So können Kunden der Produktlinie Balance ihre Invalidität bis zu 24 Monate geltend machen, eine Mitwirkung wird erst ab einem Anteil von 75 Prozent angerechnet und durch Eigenbewegungen verursachte Gesundheitsschäden am gesamten Körper sind mit abgedeckt.

Außerdem wurden die versicherten Kosten in vielen Bereichen deutlich angehoben: Such-, Bergungs- und Rettungskosten beispielsweise sind in Balance mit 100.000 Euro versichert, bei kosmetischen Operationen werden 75.000 Euro übernommen. Die Prämien für die Janitos Unfallversicherung bleiben dabei jedoch unverändert.

In den Produktlinien Balance und Best Selection ist das Risiko gegen Gesundheitsschäden durch Schutzimpfungen, wie aktuell gegen Covid-19, ebenfalls abgedeckt. Das gilt auch für alle bestehenden Unfallversicherungstarife. Für den Wechsel von der Basic-Produktlinie in Balance oder Best Selection ist bei Janitos aktuell keine erneute Gesundheitsprüfung notwendig.