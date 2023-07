Was halten Sie von dem Vorschlag der Expertenkommission der Bundesregierung zur Riester-Reform?

Stephan Kropp: Wir stehen hier voll und ganz hinter der Aussage des BVI: Die Empfehlungen der Fokusgruppe bedeuten einen Paradigmenwechsel in der privaten Altersvorsorge. Wir begrüßen die Pläne. Die Abkehr von der Idee eines staatlichen Fonds ist ein wichtiges Signal. Ein Eingriff des Staates in den privaten Markt verhindert Produktvielfalt und fairen Wettbewerb.

Die im neuen Förderrahmen angedachte Wahlfreiheit bei Auszahlungen und der Garantie ausdrücklich auch für die vielen Riester-Sparer ermöglichen zu wollen, ist eine sehr wichtige Zielsetzung. So können nicht nur neuen Vorsorgesparern, sondern auch den bestehenden die gleichen Wahlmöglichkeiten für die künftige Ausgestaltung des geförderten Vertrags angeboten werden.

Ist eine Abkehr von der 100-Prozent-Garantie im aktuellen Zinsumfeld noch angebracht? Schließlich argumentierten die Experten bislang, dass die Garantie bei sehr niedrigen Zinsen kaum finanzierbar sei. Gilt das auch jetzt nach der Zinswende?

Kropp: Vorsorgeverträge sind sehr langfristig ausgerichtet, allein die Ansparphase erstreckt sich bei Abschluss im Mittel um rund 30 Jahre. Die bisher nie dagewesenen Rücksetzer parallel am Aktien- und am Rentenmarkt in den letzten Jahren haben gezeigt, dass sich Garantien unter Berücksichtigung der sich parallel verschärften regulatorischen Rahmenbedingungen nur schwer darstellen lassen. Das gilt umso mehr für die nicht vorhersehbare Zukunft. Das jetzige Zinsniveau sorgt zwar aktuell für Entlastung, kann auf lange Sicht aber auch wieder sehr herausfordernd werden.

Die 100-Prozent-Garantie war einer der Gründe oder der Grund, dass Sie das Riester-Neugeschäft eingestellt haben. Sollte sie abgeschafft werden, nehmen Sie das neue Riester-Produkt wieder in ihr Angebot auf?

Kropp: Dies ist derzeit für eine gesamthafte Beurteilung noch zu früh. Zum einen ist bei Abschaffung der 100-Prozent-Garantie noch der konkrete Schritt Richtung vollständige Flexibilisierung der Garantie zu definieren. Ebenso hinsichtlich Flexibilisierung der Auszahlungsmöglichkeiten. Wir werden die Entwicklungen weiter intensiv beobachten und die Optionen für ein neues oder angepasstes Produkt für die private geförderte Altersvorsorge genau prüfen.

Die Experten schlagen zudem vor, mehr Flexibilität in der Rentenphase zu ermöglichen und auch Produkte zuzulassen, bei denen zu Beginn des Ruhestands mehr ausgezahlt wird. Was halten Sie von einer teilweisen Abkehr von der Leibrente?

Kropp: Auch hier begrüßen wir den mehrheitlichen Vorschlag der Fokusgruppe, flexible Auszahlungsmöglichkeiten dem Kunden zur Auswahl zu stellen.