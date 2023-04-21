Der Markt für Versicherungen gleicht vielen Menschen einem Dschungel. Für mehr Transparenz und Hilfe bei der Auswahl betimmter Produkte und Tarife verspricht eine jetzt wieder verliehene Auszeichnung. Diese 35 Versicherer punkten sowohl mit hoher Leistung als auch günstigem Preis und Top-Service.

Das Produktangebot der Versicherer ist für viele Verbraucher kaum überschaubar. Orientierung soll ihnen der jährlich verliehene „Deutsche Versicherungs-Award“ bieten: Die Ratingagentur Franke und Bornberg, der Nachrichtensender N-TV und das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) zeichneten hiermit bei der sechsten Auflage des Wettbewerbs jetzt 35 Preisträger in 34 Kategorien aus.

Leistungen, Prämien und Service der Versicherungen getestet Michael Franke: © Franke und Bornberg

„Versicherungen können Schutz in vielen Lebensbereichen bieten, aber im Ernstfall muss auf sie Verlass sein“, sagt Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg. „Damit Versicherte keine negativen Überraschungen erleben, prüfen wir seit über 25 Jahren Produkte und Unternehmen auf Herz und Nieren.“ Einen Award gebe es nur für die besten Angebote.

Die Hannoveraner Analysten prüften die Leistungen und Prämien der Versicherungen anhand von mehr als 5.000 Datensätzen. Bei den Unternehmen mit den besten Produkten kam zudem ihr Service auf den Prüfstand. Ausgewertet wurden insgesamt 900 vom DISQ verdeckt durchgeführte Testkontakte, deren Bewertung mit einem Anteil von 33,3 Prozent in das Gesamtergebnis einflossen.

„Versicherte erwarten neben attraktiven Leistungen zurecht auch einen guten Service, betont Markus Hamer. „Der Deutsche Versicherungs-Award führt die elementaren Bereiche zusammen: Alle Preisträger bieten eine überzeugende Kombination aus attraktiven Konditionen und ansprechendem Service“, ergänzt der Geschäftsführer des DISQ aus Hamburg.

Altersvorsorge 1 / 10 Seniorin steht an einem Fenster. Bildquelle: pasja1000 / Pixabay