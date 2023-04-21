Deutscher Versicherungs-Award für 35 Versicherer
Das Produktangebot der Versicherer ist für viele Verbraucher kaum überschaubar. Orientierung soll ihnen der jährlich verliehene „Deutsche Versicherungs-Award“ bieten: Die Ratingagentur Franke und Bornberg, der Nachrichtensender N-TV und das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) zeichneten hiermit bei der sechsten Auflage des Wettbewerbs jetzt 35 Preisträger in 34 Kategorien aus.
Leistungen, Prämien und Service der Versicherungen getestet
„Versicherungen können Schutz in vielen Lebensbereichen bieten, aber im Ernstfall muss auf sie Verlass sein“, sagt Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg. „Damit Versicherte keine negativen Überraschungen erleben, prüfen wir seit über 25 Jahren Produkte und Unternehmen auf Herz und Nieren.“ Einen Award gebe es nur für die besten Angebote.
Die Hannoveraner Analysten prüften die Leistungen und Prämien der Versicherungen anhand von mehr als 5.000 Datensätzen. Bei den Unternehmen mit den besten Produkten kam zudem ihr Service auf den Prüfstand. Ausgewertet wurden insgesamt 900 vom DISQ verdeckt durchgeführte Testkontakte, deren Bewertung mit einem Anteil von 33,3 Prozent in das Gesamtergebnis einflossen.
„Versicherte erwarten neben attraktiven Leistungen zurecht auch einen guten Service, betont Markus Hamer. „Der Deutsche Versicherungs-Award führt die elementaren Bereiche zusammen: Alle Preisträger bieten eine überzeugende Kombination aus attraktiven Konditionen und ansprechendem Service“, ergänzt der Geschäftsführer des DISQ aus Hamburg.
|Kategorie
|Preisträger
|Gesamtsieger:
|Europa
|Privatrente Neue Klassik:
|Allianz
Europa
Neue Leben
|Privatrente Klassik Index:
|Allianz
Ergo Vorsorge
Württembergische
|Privatrente Hybrid:
|Continentale
Europa
LV 1871
|Privatrente Fonds:
|Ergo Vorsorge
Europa
Hannoversche
|Basisrente Klassik Index:
|Allianz
Ergo Vorsorge
Nürnberger
|Basisrente Hybrid:
|Continentale
Europa
LV 1871
|Basisrente Fonds:
|Europa
Hanse Merkur
LV 1871
|Basisrente Neue Klassik:
|Allianz
Europa
Hanse Merkur