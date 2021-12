Frisch gewählt Deutschlands beliebteste Banken 2021 stehen fest

Die beliebteste Bank in Deutschland ist die Norisbank – zum dritten Mal in Folge. Das geht aus der Studie „Deutschlands beliebteste Banken 2021“ hervor, die das Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von Focus Money und unter wissenschaftlicher Begleitung des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) verfasste. Sie untersuchten 1.500 regionale und überregionale Kreditinstitute und werteten dafür Daten aus Bewertungsportalen, den Sozialen Medien und Fragebögen aus (mehr dazu hier).

Zur Norisbank heißt es speziell, das Geldhaus sei sehr gut digital aufgestellt: Unter anderem durch Bezahlen mit Apple Pay, Online-Banking mit eingebautem Finanzplaner, Benachrichtigungsservice zu Kontobewegungen und Dispo-Kredit.

Hinter dem Branchensieger auf Platz 2 liegt die Umweltbank. Das in Nürnberg ansässige Geldhaus finanziert mit den Einlagen seiner Kunden ausschließlich nachhaltige Kreditprojekte. 2020 legte die Bank ihren ersten eigenen Fonds auf, der sich an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen orientiert. Der Umweltspektrum Mix (ISIN: LU2078716052) enthält Vermögenswerte, die im Einklang mit den Pariser Klimazielen stehen. Den 3. Platz belegt die ING-Diba.

In der Kategorie Sparkassen steht die Stadtsparkasse München in der Gunst der Kunden ganz vorn. Während des Lockdowns im Dezember 2020 führte sie die Video-Beratung ein. Bis dahin war nur die Beratung per Telefon, Mail, Chatbot oder in der Filiale möglich. Auch das Treue-Punkte-Programm „München-Vorteil“ kommt bei den Kunden gut an. Auf den Plätzen 2 und 3 landen die Hamburger Sparkasse und die Nord-Ostsee Sparkasse.

Zu den beliebtesten Autobanken gehört die FCA Bank. Das Kreditinstitut überzeugt laut Studie mit einem vollständig digitalen Vertragsabschluss für sämtliche Kredit- und Leasingverträge.

Wer über die Bank ein Hybridfahrzeug finanziert oder least, kann die Patenschaft für einen neu gepflanzten Baum übernehmen. Den 2. Platz in der Kategorie Autobanken belegt die BMW Bank, dicht gefolgt von der RCI Banque.