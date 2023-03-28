Die meisten der besonders wertvollen Versicherungsmarken weltweit kommen aus China. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie des Analysehauses Brand Finance. Allerdings landet ein deutscher Konzern auf Rang 2.

Seit 2008 nimmt das britische Analysehaus Brand Finance die Versicherungsmarken unter die Lupe und kürt die zehn wertvollsten von ihnen. In der aktuellen Studie schneiden chinesiche Versicherer besonders gut ab: Vier von zehn wertvollsten Versicherungsmarken stammen aus der Volksrepublik.

Auch der Sieger kommt 2023 aus China. Von den deutschen Versicherern schafft es nur einer in die Bestenliste - landet dort allerdings gleich auf dem zweiten Platz. Welcher Versicherer das ist und welche Gesellschaften aus welchen Ländern zu den zehn wertvollsten Versicherungsmarken weltweit zählen, erfährst du in unserer Bildstrecke.

>> Die Studienergebnisse aus dem vergangenen Jahr findest du hier.

>> Welche 12 Unternehmen aus der Finanz- und Versicherungsbranche die Markenberatung Interbrand zu den wertvollsten Marken weltweit gekrönt hat, erfährst du hier.

>> Informationen über die 10 vertrauenswürdigsten Versicherungsmarken findest du hier.

Platz 10: Chubb 1 / 10 Andreas Wania, Hauptbevollmächtigter von Chubb in Deutschland: Das Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA ist die zehntwertvollsten Versicherungsmarke der Welt. Bildquelle: Andrea Ganshorn / Chubb European Group