Die Zurich Gruppe Deutschland geht mit neuen Rechtsschutz-Policen an den Markt: Die auf Gewerbekunden ausgerichtete Produktpalette Firmenschutz wird dabei um ein neues Produkt für kleine und mittlere Unternehmen erweitert. Es umfasst einen Firmen-, Verkehrs-, Privat- und Immobilien-Rechtsschutz, optional auch einen Straf-Rechtsschutz. Sie hilft in rechtlichen Situationen mit Mitarbeitenden, Kunden oder Geschäftspartnern und kann für ausgewählte Branchen um einen sogenannten Firmenvertragsrechtschutz ergänzt werden. „Dieser hilft bei gerichtlichen Streitigkeiten, wenn der Kunde zum Beispiel wegen eines angeblichen Mangels seine Rechnung nicht begleichen will“, Arndt Stange, Leiter der neu gegründeten Gesellschaft Zurich Rechtsschutz Deutschland.

Hinzu kommt einen Verkehrs-Rechtsschutz für den Fuhrpark und ein Privat-Rechtsschutz, der auch das private Risiko der Unternehmer im Falle eines Rechtsstreits sichert. Den Abschluss bildet ein Immobilien-Rechtsschutz, der die Geschäftsräume und deren Nutzung schützt. Die Rechtsschutzversicherung übernimmt zum Beispiel das Honorar des eigenen Rechtsanwalts, die Kosten für Gerichte oder Sachverständige sowie die Auslagen der Gegenseite, sofern diese erstattet werden müssen. Durch einen Zusatzbaustein ist auch ein erweiterter Straf-Rechtschutz mit versicherbar: Er schützt den Eigentümer der Firma bei Ordnungswidrigkeiten oder wenn gegen ihn ermittelt wird. Für schwerwiegendere Fälle wird außerdem ein Spezial-Straf-Rechtsschutz als separater Vertrag angeboten.