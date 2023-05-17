Versicherungen
Die neuen Tarife und Angebote der Versicherer
Policen-Produktnews der Woche Die neuen Tarife und Angebote der Versicherer
Die Arag Krankenversicherung hat in Abstimmung mit dem Arbeitgeber- und Berufsverband Privater Pflege (ABVP) eine betriebliche Pflegezusatzversicherung entwickelt: Pflege-Assecura kombiniert Leistungen im Pflegefall mit einem Ansparmodell. Hiermit können Arbeitnehmer, beispielsweise bei Verrentung, die Versicherung privat Konditionen fortführen.
„Arag Pflege-Assecura steht zunächst nur den Beschäftigten der tarifgebundenen Unternehmen im ABVP offen“, erläutert Roland Schäfer, Vorstandssprecher der Arag Kranken. „Mit der innovativen Ansparkomponente hat unser neues Produkt jedoch Modellcharakter für die gesamte betriebliche Pflegeversicherung – also auch für andere Branchen.“
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