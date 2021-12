Primonial Reim Eine Marke für das gesamte Immobiliengeschäft

Die französische Primonial-Gruppe gründet eine europaweite Immobilienplattform namens Primonial Reim. Ziel ist es, einer der führenden Immobilien-Investmenthäuser in Europa zu werden. Mit der Plattform wolle Primonial seine Immobiliensparte sichtbarer machen, teilt das Unternehmen mit. Zudem soll die Plattform dabei helfen, das internationale Geschäft weiter zu entwickeln. Kompetenzen der unterschiedlichen Immobilieneinheiten wolle man bündeln und sogenannte Synergien schaffen, was am Ende auch Kosten sparen soll.

Die Plattform soll in Frankreich, Deutschland, Luxemburg und Italien einheitlich unter Primonial Reim auftreten. Im Vorstand sitzen Laurent Fléchet, Jürgen Fenk und Stéphanie Lacroix.

Die Immobilienplattform Primonial Reim deckt Investment, Fondsmanagement, Asset Management und Hausverwaltung ab. Investoren, ob lokal oder international, sollen dadurch Zugang zu sämtlichen Immobilieninvestments in Europa bekommen.