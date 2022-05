Fortbildung von MLP Financial-Planning-Powertage diesmal für alle

Finanzdienstleister MLP lädt am 21. und 22. Juni zu seinen Financial-Planning-Powertagen 2022 ein. Das Besondere an der bevorstehenden en 11. Ausgabe der Fortbildung für Finanzberater: Es sind diesmal nicht nur MLP-Profis, sondern auch externe Interessenten eingeladen.

Veranstalter ist die MLP School of Financial Education. Die Powertage können sowohl vor Ort auf dem MLP-eigenen Weiterbildungs-Campus in Wiesloch als auch per Video besucht werden. Teilnehmer erhalten vom Verband FPSB dafür insgesamt 12,5 CPD-Credits, stellt MLP in Aussicht.

Auf der Agenda stehen Vorträge unter anderem von dem auf Vermögensverwaltung spezialisierten Wirtschaftsprofessor Hartwig Webersinke, dem Neurologen und Psychiater Professor Volker Busch sowie dem Klimaforscher Professor Stefan Rahmstorf. Zudem lässt Felix Holtermann, Journalist beim Handelsblatt, den Wirecard-Skandal Revue passieren.