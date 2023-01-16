Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen

Sebastian Henrichs bleibt Geschäftsführer FNZ schließt Übernahme der Fondsdepot Bank ab

Die Übernahme der Fondsdepot Bank durch die Vermögensverwaltungsplattform FNZ ist abgeschlossen. Für die FNZ-Gruppe bedeutet die Integration des Kreditinstituts mit Sitz im oberfränkischen Hof einen erheblichen Ausbau ihres Deutschland-Geschäfts. Sebastian Henrichs bleibt Geschäftsführer der Bank.

Sebastian Henrichs bleibt nach der Übernahme durch die FNZ-Gruppe Geschäftsführer der Fondsdepot Bank.
Sebastian Henrichs bleibt nach der Übernahme durch die FNZ-Gruppe Geschäftsführer der Fondsdepot Bank. | Bildquelle: Fondsdepot Bank
Von  | ehem. Redakteur
Aktualisiert am:

Die globale Vermögensverwaltungsplattform FNZ hat den Abschluss der Übernahme der Fondsdepot Bank bekanntgegeben. Der Prozess dauerte länger als geplant: Ursprünglich hatte die Ebase-Mutter geplant, den Kauf bis Mitte 2022 abzuschließen.

Die Fondsdepot Bank aus dem oberfränkischen Hof hatte zuvor dem US-Unternehmen DXC Technology gehört. Zum Kaufpreis machten die Beteiligten keine Angaben. Sebastian Henrichs wird weiterhin Geschäftsführer des Kreditinstituts bleiben und darüber hinaus das Geschäft von FNZ in Deutschland leiten. Auch Kai Friedrich behält seine Geschäftsführerrolle bei Ebase und übernimmt darüber hinaus in der FNZ die Position als Leiter Europäische Integration.

FNZ verwaltet Vermögen von mehr als 120 Milliarden Euro

Nach der Übernahme der Fondsdepot Bank beschäftigt FNZ laut Mitteilung deutschlandweit mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen von mehr als 120 Milliarden Euro für über 2 Millionen Kunden. Das Unternehmen stellt rund 650 Partnern seine Dienstleistungen zur Verfügung, darunter große institutionelle Investoren wie Allianz Global Investors, AXA, BNP Paribas oder Generali, aber auch Privatbanken und Vermögensverwaltungen.

 

 

Die Übernahme der 1993 gegründeten Fondsdepot Bank bedeutet für FNZ einen erheblichen Ausbau ihres Deutschland-Geschäfts. Das Kreditinstitut beschäftigte Stand November 2021 rund 500 Mitarbeiter, führte mehr als eine Million Investmentkonten und verwaltete ein Vermögen von etwa 60 Milliarden Euro.

FNZ ist eine End-to-End-Vermögensmanagementplattform, die es Finanzdienstleistern ermöglichen soll, Angebote anzupassen und zu skalieren, um ihre Dienstleistung personalisieren zu können. Im Juli 2022 hatte FNZ den Kauf des auf Privatbanken und Vermögensverwalter spezialisierte Technologieunternehmens New Access bekanntgegeben.

Anzeige
Foto: Wachstumsaussichten festigen sich
USA und Eurozone
Wachstumsaussichten festigen sich
Das Rezessionsrisiko für die USA schätzt Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle Investments, höher ein als die Marktteilnehmer derzeit im Konsens annehmen. Für die Eurozone ist er hingegen optimistisch.
Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Danke für Ihre Bewertung
Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen
Senden Sie hier vertraulich Hinweise oder Fragen an die Redaktion
Zur Startseite
  1. Themen:
  2. Private Banking & Wealth Management (PBWM)
  3. Fintech
  4. Zielgruppen
  5. Depotbank
  6. Deutschland (PBWM)
  7. News
Empfehlungen der Redaktion
Foto: Osteuropa lockt mit hohen Renditechancen
Fonds der Woche
Osteuropa lockt mit hohen Renditechancen
Selbst nach 30 Jahren Mauerfall sind die Kapitalmärkte Osteuropas für die meisten Anleger noch ein Buch mit sieben Siegeln. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat viele zusätzlich verschreckt. Dass daher Renditechancen ungenutzt bleiben, zeigt der Blick auf die Börsen der Region.
Foto: Mainfirst-Manager wechselt zu TBF
Seit 1. Januar an Bord
Mainfirst-Manager wechselt zu TBF
Der Asset Manager TBF hat seit Jahresbeginn einen neuen Senior Portfoliomanager, der auch das strategische Asset Management leitet. Er kommt vom Wettbewerber Mainfirst. Personell ist man bei TBF weiter auf Expansionskurs.
Meistgelesen
1
Korrelationen im Umbruch
Warum die alte Goldregel plötzlich nicht mehr gilt
2
Preiskampf
Stoxx Europe 600 für 0,05 Prozent: Die DWS unterbietet Amundi
3
Flexibilität oder Förderung
Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan was lohnt sich mehr?
4
Altersvorsorge
Passiv für 0,1 Prozent oder aktiv bis 1,5 Prozent so baut die Deka ihr Vorsorgedepot
Top-News
Foto: Das sind die 10 aktiven Fonds mit den höchsten Zuflüssen im August
DI+ Flow-Ranking
Das sind die 10 aktiven Fonds mit den höchsten Zuflüssen im August
In welche aktiv gemanagten Fonds flossen im August die meisten Anlegergelder? Wir werten ab jetzt jeden Monat aus, welche Fonds im Vormonat die höchsten Netto-Zuflüsse hatten.
Foto: Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Depotauswertung August 2026
Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Die FNZ Bank beobachtet stets die Mittelflüsse in ihren Kundendepots. Hier erklärt FNZ-Bank-Chef Manuel Loos, welche aktiv gemanagten Fonds jüngst besonders beliebt waren.
Foto: Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
DI+ MaRisk
Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
Ab Januar 2027 gelten für kleine und mittlere Wertpapierinstitute eigene Risikomanagement-Regeln, gestaffelt nach Firmengröße. Rechtsanwalt Jörg Streißle erklärt die Neuerungen.
Foto: Die größten Themen-ETFs in Europa
Ranking
Die größten Themen-ETFs in Europa
Das Geld kehrt zurück in die Themen-ETFs – aber es sucht sich neue Lieblinge. Die 20 größten Themenfonds Europas und ihre Trends.
Anzeige
Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.
Foto: Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
DI+ Beispielrechnung
Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
60 Euro Zuschuss vom Staat, 60 Euro Sparrate im Monat: So könnte ein 30-jähriger Vater mit einem zweijährigen Kind auf netto 637 Euro Extra-Rente im Monat kommen.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste