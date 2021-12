Amtsantritt von Dieter Helmle Source For Alpha stellt Privatkundenberater ein

Der unabhängige Frankfurter Vermögensverwalter Source For Alpha hat zwei Berater im Privatkundensegment eingestellt. Im Mai 2020 stieß Martin Klein als Relationship-Manager zum Team. Er bekleidete vorher unter anderem leitende Funktionen bei der Bank Sarasin und Merck Finck Privatbankiers. Zuletzt war Klein als Geschäftsführer beim Vermögensverwalter Heidelberger Vermögen tätig.

Bereits im April 2020 hat sich Guido Hupe ebenfalls als Relationship-Manager zum Unternehmen angeschlossen. Er betreut institutionelle Investoren und soll neue Kunden anwerben. Hupe war vorher den Angaben zufolge führend für den Aufbau des institutionellen Geschäfts unter anderem bei Raiffeisen Capital Management, QC Partners sowie Nord/LB Asset Management verantwortlich.

„Für uns sind Privatkundenberater mit einem guten Netzwerk von Interesse", sagt Dieter Helmle, der offiziell am 1. Juli 2020 den Vorstandsposten bei Source For Alpha für Privatkunden in der Vermögensverwaltung angetreten hat. Das Unternehmen plant dieses Jahr weitere Berater einzustellen.