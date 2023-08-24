Widerstand der Aktionäre GAM-Übernahme durch Liontrust vor dem Aus

Die Übernahme von GAM durch die in London ansässige Investmentgesellschaft Liontrust Asset Management ist anscheinend gescheitert. Der Schweizer Vermögensverwalter führt nun Gespräche mit der Investorengruppe Newgame. Das geht aus einer aktuellen Unternehmensmitteilung hervor.

GAM führt Gespräche mit Vertretern der Investorengruppe Newgame, hinter der der französische Milliardär Xavier Niel steht. Das geht aus einer aktuellen Mitteilung des Schweizer Vermögensverwalters hervor. In dem Austausch geht es demnach um eine kurzfristige Überbrückungsfinanzierung.

„Newgame wird unverzüglich Gespräche mit den Portfoliomanagement-Teams von GAM aufnehmen, um sicherzustellen, dass diese den Businessplan von Newgame und dessen Ziele, GAM zum Erfolg zu führen, von Grund auf kennen und verstehen. Newgame ist sich bewusst, dass das Geschäftsmodell von GAM auf seinen Kunden und deren Vertrauen in die Fähigkeit der Anlageteams, dem Kundenservice und der Gewährleistung einer stabilen Zukunft basiert“, heißt es in der GAM-Mitteilung.

Die geplante Übernahme von GAM durch die in London ansässige Investmentgesellschaft Liontrust Asset Management (Liontrust) rief Widerstand einiger Investoren hervor. Vertreter von Newgame erklärten, Liontrust habe GAM unterbewertet.

„Der Verwaltungsrat von GAM ist sich bewusst, dass die Mehrheit unserer Aktionärinnen und Aktionäre das Angebot von Liontrust nicht überzeugend gefunden hat. Es ist erfreulich, dass wir nun konstruktive und produktive Gespräche mit Newgame aufgenommen haben und dass diese Gespräche zügig voran gehen“, erklären Vertreter von GAM.

GAM sitzt in Zürich und ist an der Schweizer Börse notiert. Die Anlagegesellschaft verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 14 Ländern. GAM verwaltet ein Vermögen in Höhe von 68 Milliarden Schweizer Franken (Stand: 30. Juni 2023)