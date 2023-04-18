Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen
Zielgruppen

Dennis Mehrtens ist neuer Vertriebsleiter Deutschland bei Guinness

Wechsel von Fiera Capital Guinness ernennt Vertriebsleiter für deutschen Markt

Guinness Global Investors verpflichtet Dennis Mehrtens, den ehemaligen Dach-Geschäftsführer von Fiera Capital, als neuen Vertriebsleiter Deutschland. Der britische Asset Manager will mit seiner Einstellung die Wachstumsambitionen auf dem deutschen Markt unterstreichen.

Dennis Mehrtens
Dennis Mehrtens: Der Vertriebsprofi arbeitet jetzt für Guinness. | Bildquelle: Guinness
Von  | ehem. Redakteur
Aktualisiert am:

Guinness Global Investors (Guinness) will sein Deutschland-Geschäft ausbauen und stellt Dennis Mehrtens als Vertriebsleiter ein. Mit seiner Verpflichtung will das Unternehmen ein „starkes Commitment für den deutschen Markt“ senden, wie die globale Vertriebsleiterin Deborah Kay ankündigt. Aus Frankfurt soll Mehrtens Guinness' Kundenbasis hierzulande ausbauen und den Absatz der Fondsprodukte des britischen Asset Managers vorantreiben.

Von Fiera Capital zu Guinness

Mehrtens war zuletzt Dach-Geschäftsführer beim Vermögensverwalter Fiera Capital (zuvor Charlemagne Capital). Zwischen 2010 und 2015 war er zudem im Vertrieb der Frondsgesellschaft Loys tätig.

 

Guinness Global Investors wurde 2003 in London von Tim Guinness als Spezialanbieter für Aktien aus dem Energie-Sektor gegründet. Peu à peu kamen weitere Strategien für Privatanleger und institutionelle Investoren hinzu und Fonds wurden aufgelegt. Heute gehören die Growth- und die Income-Strategie zu den bedeutendsten des Unternehmens, das rund 7,5 Milliarden Euro Assets under Management hat.

Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Danke für Ihre Bewertung
Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen
Senden Sie hier vertraulich Hinweise oder Fragen an die Redaktion
Zur Startseite
  1. Themen:
  2. Fonds
  3. Köpfe
  4. Zielgruppen
  5. Depot B
Empfehlungen der Redaktion
Foto: Diese 20 aktiven Fonds fuhren 2022 die höchsten Gewinne ein
Bis zu 147 Prozent plus
Diese 20 aktiven Fonds fuhren 2022 die höchsten Gewinne ein
Welcher aktiv gemanagte Fonds konnte trotz Krieg und Krise die höchsten Erträge erwirtschaften? Das zeigen wir dir im ersten Teil unserer Rückschau auf 2022. Auf dem Siegerpodest feiert ein Schwellenland sein überraschendes Comeback. Produkte mit Fokus auf Energieaktien dominieren wie schon im Vorjahr die Top 20.
Foto: Diese Mischfonds sind ihr Geld wert
Bilanz über 20 Jahre
Diese Mischfonds sind ihr Geld wert
Mal dümpeln Anleihen im Tief, mal notieren Aktien auf Rekordhoch. Mischfonds versprechen zu jeder Zeit den perfekten Mix parat zu haben. Doch nur wenige Geldprofis schaffen es langfristig zu überzeugen. DAS INVESTMENT zeigt, welche Fonds sich wirklich lohnen.
Foto: Dividenden ohne Ende
Ausschüttungsrekord
Dividenden ohne Ende
Im vergangenen Jahrzehnt blieben verlässliche Dividendenzahler weit hinter Wachstumsaktien zurück. Doch die Zinswende pflügt den Kapitalmarkt um. Investoren besinnen sich wieder auf Substanz und harte Fakten, statt auf unsichere Gewinnversprechen zu bauen. Mit der richtigen Dividendenstrategie profitieren Anleger vom Geldregen bei gleichzeitig steigenden Kursen.
Meistgelesen
1
Korrelationen im Umbruch
Warum die alte Goldregel plötzlich nicht mehr gilt
2
Preiskampf
Stoxx Europe 600 für 0,05 Prozent: Die DWS unterbietet Amundi
3
Flexibilität oder Förderung
Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan was lohnt sich mehr?
4
Altersvorsorge
Passiv für 0,1 Prozent oder aktiv bis 1,5 Prozent so baut die Deka ihr Vorsorgedepot
Top-News
Foto: Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Depotauswertung August 2026
Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Die FNZ Bank beobachtet stets die Mittelflüsse in ihren Kundendepots. Hier erklärt FNZ-Bank-Chef Manuel Loos, welche aktiv gemanagten Fonds jüngst besonders beliebt waren.
Foto: Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
DI+ MaRisk
Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
Ab Januar 2027 gelten für kleine und mittlere Wertpapierinstitute eigene Risikomanagement-Regeln, gestaffelt nach Firmengröße. Rechtsanwalt Jörg Streißle erklärt die Neuerungen.
Anzeige
Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.
Foto: Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
DI+ Beispielrechnung
Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
60 Euro Zuschuss vom Staat, 60 Euro Sparrate im Monat: So könnte ein 30-jähriger Vater mit einem zweijährigen Kind auf netto 637 Euro Extra-Rente im Monat kommen.
Foto: Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
DI+ Depotauswertung August 2026
Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
Wie entwickelt sich die Nachfrage nach ETFs – und welche ETFs waren zuletzt besonders beliebt? In einer exklusiven Kooperation gibt die FNZ Bank jeden Monat einen Einblick.
Foto: Hab Mut zu springen“ – wie fünf Berater ihr eigenes Family Office bauten
Almut Sonnhalter im Gespräch
„Hab Mut zu springen“ wie fünf Berater ihr eigenes Family Office bauten
Almut Sonnhalter plante ihr eigenes Family Office heimlich an Autobahnraststätten, bis sie dort jemand erkannte. Im Podcast spricht sie über Partnerschaft zu fünft.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste