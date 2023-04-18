Guinness Global Investors verpflichtet Dennis Mehrtens, den ehemaligen Dach-Geschäftsführer von Fiera Capital, als neuen Vertriebsleiter Deutschland. Der britische Asset Manager will mit seiner Einstellung die Wachstumsambitionen auf dem deutschen Markt unterstreichen.

Guinness Global Investors (Guinness) will sein Deutschland-Geschäft ausbauen und stellt Dennis Mehrtens als Vertriebsleiter ein. Mit seiner Verpflichtung will das Unternehmen ein „starkes Commitment für den deutschen Markt“ senden, wie die globale Vertriebsleiterin Deborah Kay ankündigt. Aus Frankfurt soll Mehrtens Guinness' Kundenbasis hierzulande ausbauen und den Absatz der Fondsprodukte des britischen Asset Managers vorantreiben.

Von Fiera Capital zu Guinness

Mehrtens war zuletzt Dach-Geschäftsführer beim Vermögensverwalter Fiera Capital (zuvor Charlemagne Capital). Zwischen 2010 und 2015 war er zudem im Vertrieb der Frondsgesellschaft Loys tätig.

Guinness Global Investors wurde 2003 in London von Tim Guinness als Spezialanbieter für Aktien aus dem Energie-Sektor gegründet. Peu à peu kamen weitere Strategien für Privatanleger und institutionelle Investoren hinzu und Fonds wurden aufgelegt. Heute gehören die Growth- und die Income-Strategie zu den bedeutendsten des Unternehmens, das rund 7,5 Milliarden Euro Assets under Management hat.