Millionen für vier Wände Immowelt meldet die teuersten Wohnungen und Häuser 2021

Das teuerste Haus, das jemand in diesem Jahr auf dem Immobilienportal Immowelt verkaufen wollte, steht in München. Genaugenommen steht es im Edelviertel Bogenhausen und sollte satte 14,4 Millionen Euro kosten. Die Baute liegt in der Nähe der Isar und bietet eine Wohnfläche von 495 Quadratmetern auf einem Grundstück von 650 Quadratmetern. Mit zwölf Zimmern, Dachterrasse und Tiefgarage. Zum Vergleich: Ein Basketballfeld umfasst 420 Quadratmeter.

Überhaupt dominiert die bayerische Landeshauptstadt in puncto teure Bauten derzeit das Feld. Denn in einer Studie ermittelte Immowelt, welche Häuser beziehungsweise Wohnungen in diesem Jahr von Januar bis November zu den höchsten Preisen angeboten wurden. Ausgeschlossen waren Angebote mit nur schmaler Nachfrage. Von den zehn teuersten Häusern stehen drei München. Von den zehn teuersten Wohnungen sind es sogar sechs. Den Spitzenrang haben die Bayern dort aber nicht erreicht, denn die teuerste Wohnung mit einem Angebotspreis von 8,9 Millionen Euro steht in Hamburg-Uhlenhorst – ein Penthouse an der Außenalster, sechs Zimmer, 430 Quadratmeter Wohnfläche. Sie ist zugleich der einzige Beitrag aus Hamburg in den Top 10 der Wohnungen.

Hier sind die zehn teuersten Wohnungen im Überblick:

Hamburg (Uhlenhorst), 430 Quadratmeter, 8.900.000 Euro

Frankfurt (Gallus), 275 Quadratmeter, 8.411.200 Euro

München (Maxvorstadt), 247 Quadratmeter, 7.250.000 Euro

München (Altstadt-Lehel), 348 Quadratmeter, 7.200.000 Euro

München (Bogenhausen), 240 Quadratmeter, 6.980.000 Euro

München (Bogenhausen), 327 Quadratmeter, 6.350.000 Euro

Berlin (Prenzlauer Berg), 415 Quadratmeter, 6.272.700 Euro

Berlin (Dahlem), 413 Quadratmeter, 5.998.500 Euro

München (Bogenhausen), 314 Quadratmeter, 5.990.000 Euro

München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt), 225 Quadratmeter, 5.960.000 Euro

Und die zehn teuersten Häuser (Ort, Wohnfläche, Grundstücksfläche, Preis):