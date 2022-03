2.000-Dollar-Marke in Sicht Krieg in Europa – jetzt in Gold investieren?

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melden Sie sich daher einmal kurz an und machen einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.

Gold hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt, ist jedoch etwas in den Hintergrund der Anlegerinteressen geraten. Dies liegt in erster Linie daran, dass die Rendite der Aktienmärkte durchweg besser war und der Hype um die Kryptowährungen Gold Konkurrenz gemacht hat.

Petra Ahrens, Foto: Maiestas

Grundsätzlich ist es sicherlich vertretbar, Gold in angemessener Gewichtung zu besitzen. Schließlich ist das Angebot dieses Rohstoffes nicht beliebig ausdehnbar. Ich betrachte Gold als eine feste Währung, die jede andere locker überlebt hat; eine Währung mit einer gewissen Stabilität, welche die natürliche Inflation von 1,6 Prozent begrenzt hat. Nun gut, aktuell liegt die Inflation deutlich höher und daher haben verständlicherweise Aktieninvestments dem Gold den Rang abgelaufen.

Gold funktioniert aus Portfoliogesichtspunkten in Zeiten negativer Realzinsen und bei steigender Inflation. Der Goldpreis hat sich stets in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bewährt und nicht nur bei den meisten Zusammenbrüchen die Wirtschaft überstanden. Gold konnte sich auch in frühen Phasen einer Rezession positiv entwickeln.

Vor allen Dingen flüchten die Anleger in Crash-Szenarien. Ein Blick auf die letzten 50 Jahre zeigt, dass der Goldpreis zwar heftig geschwankt hat, in Phasen der Unsicherheit, die Notenbanken und die Anleger Gold als „sicheren Hafen" nutzten. Das letzte Mal im April 2020 zum Ausbruch der Corona-Krise erreichte der Goldpreis in Euro betrachtet neue Höchststände.