Zinserträge bleiben weiterhin attraktiv
Beim Langstreckenlauf wird oft gesagt, die letzte Meile sei die schwerste. Und auch der Anpassungsprozess der Börsen an das neue Marktregime ist bisweilen wenig bequem vonstattengegangen – ein Regime aus straff gehaltenen Zinszügeln der Notenbanken, nachlassender, aber hartnäckig hoher Inflation in den Industrieländern, gebremstem Wirtschaftswachstum in Europa und den USA und entsprechend gedämpften Aussichten für die Gewinnmargen der Unternehmen.
Ob nun auf den letzten Metern der restriktiven Geldpolitik doch noch ein goldener Herbst bevorsteht, bleibt fraglich. Zwar liegt die Hürde für positive Überraschungen seit den Kursrücksetzern der vergangenen Monate und angesichts der erhöhten Risikoaversion wieder niedriger. Gut möglich, dass die meisten verkaufswilligen Anleger taktisch ihre Aktienquote bereits reduziert haben und daher positionierungsseitig keine spürbare Verkaufswelle mehr droht. Eine Reihe von Faktoren spricht allerdings weiterhin für Fingerspitzengefühl bei der Anlage, darunter der Zickzackkurs bei Langfristzinsen und die verhalteneren Gewinnausblicke der Unternehmen für die kommenden Quartale.
Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Senior-Kapitalmarktstrategin bei BlackRock, und Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.