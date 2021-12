Maklervertrieb Bernd Felske verlässt die Generali Deutschland

Nach zwölfjähriger Tätigkeit für die Generali in Deutschland verabschiedet sich Bernd Felske ins Privatleben. Der 59-Jährige hatte nach Firmenangaben maßgeblichen Anteil an der Integration des Exklusivvertriebs Generali in die Deutsche Vermögensberatung und am Aufbau der neuen Marke Dialog.