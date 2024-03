Es war dann nur eine relativ kurze Episode: Anfang 2021 war die Nürnberger Versicherung als Partner und Hauptinvestor beim insolventen Insurtech Getsurance eingestiegen. Nun hat die Nürnberger Versicherungs- und Bauspar-Vermittlungs-Gesellschaft die Anteile zu 100 Prozent wieder abgestoßen. Sie wurden zum 1. März von der Helmsauer Vermögensverwaltung, einer Tochter des Versicherungsmaklers Helmsauer, übernommen. Zum Kaufpreis machten die Beteiligten keine Angaben.

Getsurance passt nicht mehr ins Nürnberger-Portfolio

Offenbar erfüllte die Beteiligung an dem Berliner Insurtech nicht die Erwartungen des Großversicherers. Der Vorstandsvorsitzende der Nürnberger Versicherung, Harald Rosenberger, erklärt den Ausstieg so: „Im Rahmen unserer kürzlich verabschiedeten neuen Unternehmensstrategie passt Getsurance nicht mehr in unser Portfolio, da wir künftig keine Leben-Produkte ausschließlich online verkaufen wollen. Stattdessen verfolgen wir den Omnikanal-Ansatz, bei dem unsere Kunden dasselbe Produkt auf allen Vertriebswegen bekommen können.“

Helmsauer wagt Einstieg in digitalen Vertrieb

Helmsauer erklärt den Einstieg auch mit dem Ausbau des eigenen Omnikanal-Ansatzes, meint aber im Gegensatz zur Nürnberger den generellen Einstieg in den digitalen Vertrieb. „Der Erwerb von Getsurance folgt unserer strategischen Grundsatzentscheidung, den Kunden nicht nur mit unseren über 180 Kundenberatern in Präsenz zu betreuen, sondern über einen digitalen Weg Kundenzugänge zu schaffen. Wir werden diese beiden Zugangswege miteinander kombinieren und sehen Getsurance deshalb als perfekte Ergänzung zum persönlichen Kundenkontakt“, sagt Bernd Helmsauer, Vorstand der Helmsauer-Gruppe.

Getsurance wird Vertriebskanal für hauseigenen Assekuradeur

Die Vermittlergruppe, die ihren Sitz ebenfalls in Nürnberg hat, ist nach eigenen Angaben der fünftgrößte familiengeführte Versicherungsmakler Deutschlands. Über 31 Niederlassungen mit 550 Mitarbeitern betreuen demnach 40.000 Privat- und Geschäftskunden aus dem Gesundheitswesen, dem Handwerk sowie dem Bauhaupt- und Baunebengewerbe.

Getsurance soll unter anderem Kooperationspartnern wie Arzt- und Architektenverbänden sowie Handwerksinnungen künftig die exklusiven Assekuradeurprodukte der Helmsauer-Gruppe anbieten, wie das Unternehmen mitteilt. Eine entsprechende Assekuradeur-Lizenz besitzt Helmsauer seit dem Jahr 2020. Laut Firmen-Website verfügt der Assekuradeur über eine Kooperation mit acht deutschen Versicherern in elf Sparten.

Insurtech hatte bisher keinen Erfolg

Bisher war die Geschichte von Getsurance keine Erfolgsgeschichte. Das Start-up wurde 2016 mit dem ambitionierten Ziel gegründet, ausgerechnet den Markt für die sehr beratungsintensive Berufsunfähigkeitsversicherung mit einem einfachen digitalen Angebot zu revolutionieren. Nachdem die 2017 eingeführte digitale BU-Police jedoch keinen Erfolg gebracht hatte, schwenkten die Gründer um auf eine Krebsversicherung. Getsurance operierte dabei lediglich als Vermittler.

Das Angebot geriet Anfang 2020 in die Kritik, als die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz öffentlich vor dem Produkt warnte. Sie monierten, dass Krebs-Vorstufen nicht mitversichert seien und die Wartezeit sechs Monate betrage. Am Ende fehlte Getsurance laut einem damaligen Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ die Unterstützung der Investoren, die keine frischen Mittel bereitstellten, und ging in die Insolvenz.

Partnerfirma von Getsurance war die Schweizer Postfinance – mit der die Gründer im Streit gelegen haben sollen – und der Rückversicherer RGA. Die Gründer stiegen aus und verkauften ihre Anteile an die Nürnberger Versicherung. Neben der Krebsversicherung hat das Insurtech heute auch eine Risikoleben- und Berufsunfähigkeitsversicherung im Angebot.