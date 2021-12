PCAM Select Prime Capital startet neuen Dach-Hedgefonds

Finanzdienstleister Prime Capital legt mit dem PCAM Select einen neuen Multi-Strategy-Dach-Hedgefonds (Fund of Funds Hedge Fund, FoHF) auf. Er soll Nachfolger des 2007 gestarteten PCAM Blue Chip FoHF von Prime Capital werden, der Ende 2017 nach Erreichen eines Investitionsvolumens von gut 850 Millionen US-Dollar in Assets under Management geschlossen worden war.

„Mit dem PCAM Select wollen wir an den Erfolg des PCAM Blue Chip anknüpfen. Der Blue Chip hat sich sehr stark auf große Relative-Value-, Event-Driven- und Tactical-Trading-Manager fokussiert. Dabei waren wir angesichts des Fondsvolumens zunehmend mit Kapazitätsbeschränkungen konfrontiert und hatten die feste Absicht, keine Verwässerung durch andere Manager zu akzeptieren“, erklärt Andreas Kalusche, Vorstand und Leiter des Teams Kundenlösungen bei Prime Capital.

„Der Nachfolger PCAM Select wird in 15 bis 18 Manager investieren, über ein ähnlich breites Spektrum von Strategien und Geographien hinweg. Dabei wollen wir auch drei bis vier kleinere Manager, die wir seit vielen Jahren kennen, in unsere Auswahl mit aufnehmen“, fügt Kalusche hinzu. Der neue PCAM Select soll Anfang des zweiten Quartals 2018 an den Markt gehen. Das Anfangskapital von 100 Millionen Dollar für den neuen Fonds ist bereits von Investoren bereitgestellt worden.

Der PCAM Select wird in der Rechtsform eines Luxemburger Sicav aufgelegt, wird aber auch in Offshore-Hedgefondsmanager investieren. Die Management-Gebühr wird bei 0,5 Prozent liegen, die Erfolgsgebühr bei 5 Prozent über der High-Water-Mark. Der PCAM Select peilt eine jährliche Nettorendite von 7 bis 8 Prozent bei 4 bis 5 Prozent Volatilität an und eine durchschnittliche Sharpe Ratio von 1,4 bis 1,5.