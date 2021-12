Personal Muzinich ernennt Vertriebschefin

Die auf Unternehmensanleihen und -kredite spezialisierte Fondsgesellschaft Muzinich & Co will das deutsche Geschäft ausbauen. Bianca Salzer (45) wird neue Vertriebschefin in Deutschland. Die Funktion wurde für sie neu geschaffen.

Salzer hat 20 Jahre Erfahrung in der Betreuung institutioneller Anleger. So verantwortete sie bei Allianz Global Investors die Kundenbeziehungen zu Versicherern und Pensionsfonds und baute für Metropole Gestion Deutschland das Geschäft mit institutionellen Kunden in Deutschland und Österreich auf. Zuletzt war sie bei Blackrock für das Geschäft mit Versorgungswerken in Deutschland und Österreich zuständig.