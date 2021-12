Personal Swisscanto holt Ex-Anleihechef von GAM

Im November beginnt Fondsmanager Enzo Puntillo (46) eine neue Tätigkeit bei Swisscanto Invest, der Fondstochter der Zürcher Kantonalbank. Er soll dort das Geschäft mit Schwellenländeranleihen ausbauen. In seiner neuen Position berichtet er direkt an Anleihechef, Benno Weber. Zuletzt leitete er das Anleihemanagement beim Konkurrenten GAM in Zürich.

Puntillo wechselte 2005 von UBS als leitender Manager für Schwellenländeranleihen zu GAM und übernahm später die Gesamtverantwortung für Anleihen. Im Zug der Turbulenzen um den entlassenen Fondsmanager Tim Haywood und anschließenden Mittelabflüsse und abgewickelten Fonds hat Puntillo GAM Anfang 2019 verlassen.