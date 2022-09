„Think. Or Sink.“-Podcast mit Carsten Möller Welche Versicherungen wirklich wichtig sind

Welche Versicherungen brauchen junge Menschen wirklich, welche sind für Familien wichtig? Worauf sollte man beim Abschluss achten? In der neuen Folge des „Think. Or Sink.“-Podcasts gibt Versicherungsexperte Carsten Möller Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von einer privaten Haftpflichtversicherung haben die meisten schon einmal gehört – aber welche Versicherungen sind darüber hinaus sinnvoll? Für die aktuelle Folge des Podcasts „Think. Or Sink.“ hat DI-Herausgeber Peter Ehlers mit Carsten Möller einen Versicherungsexperten eingeladen, der die wichtigen Fragen zum Thema beantwortet.

Dass viele Verbraucher ihre Policen über ein Vergleichsportal abschließen, sieht Möller kritisch: „Über so ein Portal kann man diverse Bausteine hinzufügen oder abwählen, die man als Laie überhaupt nicht versteht.“ Damit entscheide sich der Kunde oft für eine Versicherung, die gar nicht zu ihm passe. Ranglisten oder Sterne-Bewertungen der Vergleichsportale sieht er kritisch. „Es ist unklar, wie diese Rankings tatsächlich zustande kommen.“ Zudem bieten nicht alle Versicherer ihre Produkte auf den Plattformen an. Wenn man sich die Zeit nehme, sich intensiv zu informieren, sei gegen einen Abschluss über ein Vergleichsportal nichts einzuwenden. Das würden aber die wenigsten tun, so der Experte.

Besser sei es, sich an einen Spezialisten zu wenden. Doch wie findet man einen guten Versicherungsmakler? Möller empfiehlt, zu erfragen, wie lange ein Makler bereits tätig sei, ob er ein Spezialthema habe und ob er in einem Makler-Netzwerk vertreten sei. Eine weitere Möglichkeit: Sich im Freundes- und Bekanntenkreis nach Empfehlungen umzuhören. „Ich glaube, dass diese Mund-zu-Mund-Propaganda wirklich funktioniert, wenn Makler gut arbeiten.“

Wann eine Risikolebensversicherung sinnvoll ist, warum Verbraucher sich an einen Versicherungsmakler und nicht an einen Versicherungsagenten wenden sollten und wie er die Krankenversicherung für Prostituierte durchgesetzt hat – darüber spricht Carsten Möller im Podcast.

Über den Gesprächspartner:

Carsten Möller ist externer Generalbevollmächtigter bei der Deutsche Assekuradeur, einer Tochter des Maklerpools Apella. Der langjährige Experte für Versicherungen und Gründer des Versicherungs-Pools Maxpool ist zudem Inhaber der Beratungsfirma CMC - Carsten Möller Consulting.



Wer einen Versicherungsmakler sucht, der sich auskennt, kann Carsten direkt kontaktieren: [email protected]

„Think. Or Sink.“ – Der Investmenttalk mit Peter Ehlers

Think. Or Sink. ist DER Investment-Talk mit Peter Ehlers, dem Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT. Regelmäßig spricht Peter mit diversen Fachleuten zu spannenden Themen rund um Finanzen, Märkte und Investments. Gesprächspartner sind bekannte Experten und noch nicht so bekannte, die „Hidden Experts“. Das Ziel dahinter: Nützliches und spannendes Wissen rund um das Thema Finanzen in einfacher Sprache zu vermitteln. Dazu zählen auch immer mal wieder überraschende und unkonventionelle Themen.

