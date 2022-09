„Think. Or Sink.“-Podcast mit Oliver Morath Finanzberater versus Neo-Broker – wo Anleger Fonds kaufen

ETFs kann man schnell übers Handy beim Neo-Broker kaufen, bei aktiv gemanagten Fonds ist das nicht ganz so einfach. In der neuen Folge des „Think. Or Sink.“-Podcasts diskutiert Fondsexperte Oliver Morath mit DI-Herausgeber Peter Ehlers über die Unterschiede zwischen Fonds und ETFs, die zukünftige Rolle von Finanzberatern und Anlagetipps in sozialen Medien.

Oliver Morath: Der Fondsexperte steht Peter Ehlers in der neuen Podcast-Folge von „Think. Or Sink.“ Rede und Antwort. | Foto: Flossbach von Storch

Wo kaufen Verbraucher in Deutschland Fonds und ETFs? Welche Rolle spielen Finanzberater – gerade in der jüngeren Generation? Wie hat sich der Markt der digitalen Vermögensverwalter entwickelt? In der aktuellen Folge des Podcasts „Think. Or Sink.“ widmen sich DI-Herausgeber Peter Ehlers und Fondsexperte Oliver Morath Fragen rund um den Fondsvertrieb.

„Die, die wirklich selber handeln wollen, kaufen dort, wo es am billigsten ist – das sind die Neo-Broker“, sagt Morath, der Anfang des Jahres vom Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch zur Fondsboutique Squad Fonds wechselte. Junge Menschen informieren sich zwar in sozialen Medien über Investments wie Aktien und Fonds. Beim Kauf spiele der Berater aber immer noch eine große Rolle: „Die Kunden wollen an die Hand genommen werden.“



Dass die Deutschen eher risikoscheu sind, zeigt sich auch bei der Wahl der Anlageklasse. „Es ist für Berater viel einfacher, einen Multi-Asset-Fonds zu verkaufen, der eine Aktienquote von nur 70, 50 oder 30 Prozent hat als einen reinen Aktienfonds“, so Fondsexperte Morath. Bei Investments komme es eben nicht nur auf die Rendite an, sondern der Kunde müsse auch ein gutes Gefühl haben. Ein Problem: „Anleger neigen dazu, täglich in ihr Fondsdepot zu schauen“ – bei einer langfristigen Anlage nicht unbedingt sinnvoll.

Über den Gesprächspartner:

Oliver Morath ist Leiter Strategie & Vertrieb bei der Fondsboutique Squad Fonds. Zuvor verantwortete er sechs Jahre lang den Wholesale-Vertrieb beim Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch.



Wenn ihr Squad-Fonds oder Oliver kontaktieren wollt, schreibt ihm einfach an: [email protected]

„Think. Or Sink.“ – Der Investmenttalk mit Peter Ehlers

Think. Or Sink. ist DER Investment-Talk mit Peter Ehlers, dem Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT. Regelmäßig spricht Peter mit diversen Fachleuten zu spannenden Themen rund um Finanzen, Märkte und Investments. Gesprächspartner sind bekannte Experten und noch nicht so bekannte, die „Hidden Experts“. Das Ziel dahinter: Nützliches und spannendes Wissen rund um das Thema Finanzen in einfacher Sprache zu vermitteln. Dazu zählen auch immer mal wieder überraschende und unkonventionelle Themen.

