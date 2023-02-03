Neuzugang von Kryptobank Nuri Santander Asset Management holt Axel Haus ins Vertriebsteam

Die Fondsgesellschaft Santander Asset Management hat einen neuen Vertriebsmitarbeiter in Deutschland. Axel Haus wechselt von der insolventen Kryptobank Nuri ins Frankfurter Team.

Axel Haus ist im Frankfurter Team von Santander Asset Management künftig für den Ausbau des Kundengeschäfts und neue Partnerschaften verantwortlich. Zudem werde er sich um bestehende Wholesale-Vertriebskanäle kümmern. Das teilte die Fondsgesellschaft mit. Haus berichtet an Deutschlandchef Stefan Jochum.

Der neue Vertriebsmitarbeiter kommt von der Berliner Kryptobank Nuri, wo er als Bereichsleiter für die Investment-Produkte zuständig war. Das Berliner Fintech hatte im vergangenen August infolge der Krypto-Krise Insolvenz angemeldet, mittlerweile wurde der Betrieb eingestellt. Zuvor leitete Axel Haus beim Indexanbieter Solactive das Research für thematische Indizes. Seine Berufslaufbahn startete er bei der Deutschen Bank.

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Santander Asset Management ist seit dem Jahr 2013 mit einem Büro in Frankfurt vertreten. Weltweit verwaltet das Fondshaus mit Wurzeln in Spanien mit 820 Mitarbeitern ein Vermögen von 192 Milliarden Euro.