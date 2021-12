ANZEIGE

Martin Lück blickt auf die Märkte Schlussquartal – Cocktail aus Unsicherheiten

Normalerweise ist das Schlussquartal ein gutes für Aktienanleger: In den vergangenen 30 Jahren schlugen in 80 Prozent der Fälle Kursgewinne zu Buche. Diesmal sehen sich Investoren mit einer Reihe von Unsicherheitsfaktoren konfrontiert – allen voran die Sorge vor höheren Zinsen und das Tauziehen um die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA.