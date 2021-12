Analyse von HQ Trust So wichtig sind deutsche Aktien auf internationaler Ebene

„Sind die USA in punkto Gewichtung das Schwergewicht des MSCI Welt, so sind sie nach Handelsvolumen das Super-Schwergewicht: Der US-Anteil am gesamten Handelsvolumen beträgt mehr als 80 Prozent. Allein das gehandelte Volumen der Tesla-Aktie ist größer als das von Japan, dem Land mit dem zweitgrößten Handelsvolumen. Deutschland belegt in der Rangliste nach den USA, Kanada und Japan in diesem Jahr immerhin Rang 4. Allerdings kommt der MSCI Deutschland nicht einmal auf 2 Prozent des gesamten Handelsvolumens. Auffällig ist das hohe Indexgewicht von SAP, der meistgehandelten deutschen Aktie: Mit knapp 10 Prozent liegt es weit oberhalb von Tesla (1,4 Prozent), der japanischen Softbank (1,8 Prozent) sowie Blackberry aus Kanada (0,3 Prozent).“

Sven Lehmann, HQ Trust