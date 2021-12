Redaktion 07.12.2021 Lesedauer: 1 Minute

Wegen sozialem Netzwerk Trump im Visier der Börsenaufsicht SEC

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist wegen seines geplanten sozialen Netzwerks „Truth Social“ in das Visier der amerikanischen Börsenaufsicht SEC geraten. Eine Milliarde Dollar soll Trump bereits für die neue Plattform gesammelt haben. Bei der Firma mit dem der Ex-Präsident „Truth Social“ an die Börse bringen will, handelt es sich um eine sogenannte Special Purpose Acquisition Company (SPAC). Die Behörde fordert nun eine genaue Auskunft.