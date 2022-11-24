Wegen der Inflation Knapp ein Fünftel der Deutschen muss Erspartes angreifen
Mehr als die Hälfte der Deutschen kommt trotz Inflation mit ihrem Einkommen aus, zeigt eine Umfrage des Verbands der privaten Bausparkassen. Dennoch muss fast ein Fünftel, also 19,4 Prozent auf Erspartes zurückgreifen, um die Alltagskosten zu decken. 12,3 Prozent haben überhaupt keine Reserven, kommen aber klar, wenn sie den Gürtel enger schnallen.
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