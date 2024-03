in Infografiken

Zuletzt hat die Bank of Japan mit der Nachricht für Schlagzeilen gesorgt, nach 17 Jahren eine Kehrtwende zu vollziehen und die Zinssätze wieder anzuheben. Doch in Europa und USA beschäftigt Investoren vor allem die Frage, wann Fed oder EZB in diesem Jahr die ersten Leitzinssenkungen verkünden werden. Dabei gibt es weltweit einige Zentralbanken, die den ersten Zinsschritt bereits hinter sich haben – nur dabei nicht so im Rampenlicht standen. Pascal Kielkopf hat dies analysiert.

Der Kapitalmarktanalyst von HQ Trust hat dafür die Entscheidungen der relevantesten Notenbanken ausgewertet und sich dabei vor allem mit den Ländern beschäftigt, in denen die Leitzinsen bereits wieder nach unten geschickt wurden. Dies ist laut seiner Analyse in einigen Ländern Lateinamerikas und Europas der Fall: Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko, Peru sowie Polen, Tschechien, Ungarn und die Schweiz.

Hier die grafische Übersicht der Ergebnisse:

© HQ Trust

>>> Grafik vergrößern

Die Gründe dafür liegen aus seiner Sicht in der Entwicklung der lokalen Inflation. „Um die Währung stabil zu halten, erhöhen die Zentralbanken der Schwellenländer bei steigenden Inflationsraten meist recht zügig die Zinsen.“ So habe in Brasilien die Inflation bereits ab Sommer 2020 spürbar angezogen. Als daraufhin die Zentralbank im Februar 2021 damit begann, die Zinsen anzuheben, stand die Inflation bereits bei 5 Prozent: „Im April 2022 erreichte sie mit 12 Prozent ihr Maximum und kam seitdem wieder deutlich zurück. Bei der ersten Zinssenkung im August 2023 lag die Inflation nur noch bei 4,5 Prozent.“

In den osteuropäischen Ländern hätte zudem der Krieg in der Ukraine die Inflation deutlich stärker steigen lassen – hier hätten deshalb die eigenständigen Zentralbanken bereits früh damit begonnen, die Zinsen zu erhöhen.

Kielkopf hat sich aber außerdem die Frage gestellt, ob die Zeitspanne zwischen erster Zinserhöhung und erster Senkung dann überhaupt von den Notenbanken in Europa und den USA abweicht. Seine Erkenntnisse: „Im Median hielten die Zentralbanken in den neun Ländern den Leitzins für zwölf Monate auf dem Maximum, bevor sie wieder damit anfingen, ihn zu senken. Dies entspricht auch ungefähr dem Zeitpunkt, wenn von der EZB und Fed die ersten Zinssenkungen erwartet werden.“