B2B-Chef Robert Fuchsgruber DAB BNP Paribas will mit Vermögensverwaltern wachsen

Die wichtigste Depot- und Transaktionsbank für bankunabhängige Vermögensverwalter in Deutschland will ihre Marktführerschaft hierzulande ausbauen. Dazu setzt die Münchner Tochter der französischen Großbank BNP Paribas auf strategische Investitionen in die Digitalisierung ihrer Dienste.