Reisen können beispielsweise aus laufenden Jahresverträgen versichert sein oder über Ihre Kreditkarte. Prüfen Sie jedoch, ob die ge­ge­be­nen­falls in Ihrem Kreditkartenvertrag enthaltenden Reiseversicherungen ausreichend Versicherungsschutz bieten. Der Versicherungsschutz in Zusammenhang mit Kreditkarten kann an Bedingungen geknüpft oder eingeschränkt sein.