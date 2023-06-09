Reisepass, Tickets, Kreditkarte, … : Checklisten helfen Urlaubern, beim Kofferpacken nichts Wichtiges zu vergessen. Das gilt auch für Versicherungen, um die schönsten Tage des Jahres abzusichern. Die deutsche Finanzaufsicht zeigt, welche Policen dringend ins Gepäck gehören – und welche eher nicht.

Pünktlich zum Start der Reisezeit hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) die wichtigsten Informationen über Versicherungen für den Urlaub zusammengestellt. Zu den für Verbraucher beliebtesten Reiserversicherungen hierzulande zählen laut Bafin Reiserücktritts- und Auslandsreisekranken-Policen. Doch für welche Kosten springen diese Versicherungen überhaupt ein? Und wann sind sie sinnvoll – und wann nicht?

Um die individuell passenden Reise-Policen auszuwählen, sollten sich Verbraucher laut Bafin sieben wichtige Fragen stellen (siehe Bilderstrecke oben). Darüber hinaus gibt die Behörde Tipps, was es beim Geldabheben und Bezahlen im Ausland zu beachten gibt. Manche Verträge für Kreditkarten beinhalten zudem Reiseversicherungen, die mitunter ausreichen können – aber oft an Bedingungen geknüpft oder eingeschränkt sind.

„Informieren Sie sich auch, ob alle Risiken von einer Versicherung umfasst sind, die Sie absichern möchten“, empfehlen die Verbraucherschützer. „Die Reiserücktrittsversicherung sichert Sie zum Beispiel bis zu dem Zeitpunkt ab, in dem Sie die erste Reiseleistung in Anspruch nehmen. Möchten Sie sich auch für den Fall absichern, dass Sie Ihre Reise vorzeitig beenden müssen, dann benötigen Sie eine Reiseabbruchversicherung.“

Und weiter: „Manche Anbieter bieten Reiserücktritt- und Reiseabbruchversicherung zusammen an. Wenn Ihnen ein Reiseversicherungspaket angeboten wird, sollten Sie sich jedoch zunächst die jeweiligen Einzelleistungen genau ansehen. Darin können zum Beispiel Reisegepäck-, Reiseunfall- oder Reisehaftpflichtversicherungen enthalten sein, die Sie vielleicht nicht benötigen, die Versicherung aber deutlich verteuern.“

1. Welchen Versicherungsschutz haben Sie bereits? 1 / 7 Kreditkarte und Devisen im Portemonnaie. Bildquelle: Pixabay