ANZEIGE

Blick auf die Märkte Brexit beunruhigt Anleger

Der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sorgt für Unruhe an den Kapitalmärkten. In der laufenden Woche stehen im britischen Parlament erneut wichtige Verhandlungen an. Ein Kommentar von Martin Lück, Chef-Kapitalmarktstratege bei BlackRock.