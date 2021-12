BlueBay Asset Management 03.08.2020 Lesedauer: 2 Minuten

Bluebay-Investmentchef Schlechte Nachrichten dürften die Märkte rasant nach unten schicken

Angesichts der Anzeichen für eine zweite Covid-19-Welle in den USA und in Europa sieht Mark Dowding die Hoffnungen auf eine V-förmige Wirtschaftserholung schwinden. Der Investmentchef von Bluebay AM rät: Anleger sollten das Risiko im August begrenzen.