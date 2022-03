Carl Rieck Franzosen übernehmen deutschen Assekuradeur

Versicherungsmakler in Deutschland sollen zukünftig Hilfe bekommen, um die Gewerbe-Policen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) technologiegestützt zu verwalten. Das kündigt der digitale Versicherungsmakler +Simple an, der sich auf Angebote für Selbstständige und Kleinstunternehmen spezialisiert hat. Zum Kerngeschäft der Franzosen zählen berufsspezifische Versicherungen, die preisgünstig, leicht verständlich und über das Internet abzuschließen sind. Für die gewerblichen Endkunden und ihre Versicherungsvermittler gebe es aber auch persönliche Betreuer in Schadensfällen.

Das Unternehmen mit Hauptsitz im französischen Marseille und beschäftigt rund 100 Fachleute für Versicherungen sowie 20 IT-Entwickler. +Simple ist europaweit an sechs Standorten vertreten und führt seine Technologieplattform jetzt auch in Deutschland ein. Die Franzosen haben jetzt nämlich die Carl Rieck GmbH aus dem hessischen Rödermark übernommen. Dieser traditionsreiche Assekuradeur biete ein breites Spektrum an Gewerbeversicherungen an und setze dabei „auf individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen“, heißt es in einer Mitteilung beider Firmen, die über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbarten.

Marktstart in Deutschland

Mit der Übernahme startet +Simple nach ersten Akquisitionen in Frankreich und Italien nun auch auf dem deutschen Markt. Das Unternehmen kombiniert nach eigenen Angaben „die Expertise von Versicherungsexperten und Web-Entwicklern, um Versicherungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen und deren Berater einfacher und schneller zu machen“. Mit dieser Software werde künftig auch das KMU-Geschäft von Carl Rieck für die angebundenen Makler wesentlich schneller und effizienter abgewickelt. Dies sei wichtig für weiteres Wachstum, das man bei Carl Rieck bereits im vorigen mit der Übernahme von Anglo Underwriting angestoßen habe.

„Mit unserer Lösung bieten wir Versicherungsvermittlern langfristige Erfolgsperspektiven im KMU- beziehungsweise Gewerbegeschäft. Die Geschäftsprozesse in diesem Segment sind heute meist noch von Handarbeit und vielen Medienbrüchen geprägt“, erklärt Eric Mignot. Für den 52 Jahre alten Gründer und Chef von +Simple sei Carl Rieck „aufgrund der exzellenten Marktkenntnis in Deutschland und der starken KMU-Expertise mit einem starken Netzwerk der perfekte Partner für den Marktstart in Deutschland.“

„Unsere DNA als Experten und kundennahe Berater für unsere Vertriebspartner werden wir behalten“, betont Friedrich Schumann. „Trotzdem gibt es einen großen Anteil des KMU-Geschäfts, der endlich digitalisiert werden muss“, so der Geschäftsführer bei Carl Rieck weiter. „Die Technologie von +Simple hilft unseren Kunden und Ihren Beratern administrativen Aufwand zu reduzieren und schnelle, automatisierte Prozesse zu implementieren.“ Der 62-Jährige wird das das Unternehmen auch weiterhin führen. +Simple übernimmt rückwirkend ab 2021 alle Geschäftsanteile der Gesellschaft mit rund 20 Mitarbeitern. Bisherige Eigentümer der Gesellschaft waren unter anderem der Spezialversicherer Hiscox sowie das Management.