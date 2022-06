Amadís Cruz-Casas und David Schad Prime Capital verstärkt sein Vertriebsteam

Der Frankfurter Assetmanager und Finanzdienstleister Prime Capital AG hat sein Sales-Team verstärkt. Amadís Cruz-Casas und David Schad werden institutionelle Anleger in den Bereichen Absolute Return und Private Markets betreuen – sowohl international als auch innerhalb Deutschlands. Ihr Fokus liegt auf Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Corporates, Kreditinstitute und Privatbanken sowie Family Offices. Mit der Vergrößerung des Sales-Teams soll der Ausbau weiterer Fondsprojekte von Prime Capital auch international vorangetrieben werden.

Senior Sales Manager International Amadís Cruz-Casas verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung bei internationalen, institutionellen Assetmanagement-Gesellschaften in den Bereichen Corporate und Investment Banking sowie Private Markets Distribution. Zuletzt war er als Vice President Global Private Markets and Institutional Sales bei DC Placement Advisors sowie als Senior Relationship Manager für internationale Finanzinstitutionen wie BBVA Corporate & Investment Banking tätig.

Team soll Wachstum neuer Strategien beschleunigen

Sales Manager Domestic David Schad hat ebenfalls langjährige Erfahrungen in der Finanzindustrie gesammelt. Zuletzt war er für den Bereich Business Development und Sales Germany verantwortlich und zuvor als Investment Specialist Private Markets bei Tikehau Capital in Paris und London tätig. Zuvor arbeitete er in verschiedenen Positionen bei M Cap Finance und Oddo BHF Bank in Frankfurt.

„Wir wollen unser erfolgreiches Wachstum im Fondsgeschäft auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen“, sagt der Vorstandsvorsitzende von Prime Capital, Andreas Kalusche. „Mit unserem erweiterten Sales-Team wollen wir unsere neuen Strategien, die bereits über initiale Kapitalzusagen verfügen, schnell auf ihre Zielgröße bringen und auch unsere diversen Co-Investment-Möglichkeiten vorantreiben.“