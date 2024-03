Auf den ersten Blick scheint der S&P 500 auf Jahressicht mit einem Plus von fast 28 Prozent gut abgeschnitten zu haben. Doch die Sache hat einen Haken: Denn für diesen Aufwärtstrend sind im Wesentlichen nur sieben Aktien verantwortlich. Wäre der S&P 500 nicht marktkapitalisierungsgewichtet, sondern alle Aktien gleichgewichtet, läge das Indexplus nur bei etwa 9 Prozent.

Small-Cap-Prämie: Warum Nebenwerte oft die heimlichen Börsenstars sind

Das ist im Grunde genommen verrückt. Normalerweise sind es die Börsenzwerge, die für eine gute Gesamtperformance sorgen. Diese sogenannte Small-Cap-Prämie ist sogar wissenschaftlich belegt. Für die Erkenntnis erhielten die Ökonomen Kenneth French und Eugene Fama 2013 den Nobelpreis. In den vergangenen 15 Jahren haben Nebenwerte die großen Aktien in der Performance fast immer übertroffen und waren damit die heimlichen Helden der Börse. In den zurückliegenden zwei Jahren hinkten die kleinen US-Nebenwerte den Börsengiganten allerdings deutlich hinterher und verzeichneten zum Teil sehr hohe Kursverluste. Vor allem im Vorfeld von Konjunkturabschwüngen geraten sie unter Druck. Denn Small Caps reagieren sensibler auf steigende Zinsen und eine schwache Konjunktur. „Solche Unternehmen sind oft stärker auf Fremdkapital angewiesen. Sollten die Finanzierungskosten in den kommenden Monaten sinken, werden entsprechende Aktien attraktiver“, sagt Jochen Stanzl, Chefanalyst beim Online-Broker CMC Markets.

Der Experte weist zudem darauf hin, dass Nebenwerte derzeit relativ günstig bewertet sind. So liegt das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis der rund 3.200 Aktien des MSCI USA Small Cap Index auf Sicht der kommenden zwölf Monate nach Angaben des ETF-Anbieters iShares derzeit bei nur 15,04. Beim MSCI USA Large Cap Index liegt es bei rund 25.

Mögliche Umkehr der Bewertungslücke

Gregory Spiegel, Portfoliomanager des Neuberger Berman US Small Cap Fund, hält eine Umkehr der Bewertungslücke für möglich und zieht einen historischen Vergleich heran: Um die Jahrtausendwende seien die Bewertungen im Nebenwerteindex Russell 2000 ebenfalls den Blue Chips hinterhergelaufen. Auch damals standen Technologiewerte im Fokus der Anleger, bis die Blase platzte. Danach folgte eine starke Aufholjagd der Nebenwerte. „In den folgenden zehn Jahren legte der Russell 2000 jährlich um 5,4 Prozent zu, während sich der S&P 500 mit 0,4 Prozent kaum vom Fleck bewegte“, sagt Spiegel.

Reshoring als zusätzlicher Rückenwind

Auf einen weiteren Aspekt, der amerikanischen Nebenwerten zugutekommt, weist Nick Sheridan, Portfoliomanager des Janus Henderson Global Smaller Companies, hin: das sogenannte Reshoring. Dabei verlagern Großunternehmen aus Industrieländern ihre Lieferketten wieder näher an ihre Heimatmärkte, um lange Transportwege zu vermeiden. Wie fragil die globalen Handelswege sein können, haben die jüngsten Angriffe der Huthi-Rebellen auf Transportschiffe im Suezkanal gezeigt. „Amerikanische Nebenwerte dürften daher stärker profitieren als ihre größeren Pendants“, sagt Sheridan. Viele dieser kleinen Unternehmen verfolgen sehr fokussierte Geschäftsmodelle und sind in Nischen tätig, etwa Automobilzulieferer. Diese dürften vom Reshoring profitieren.

Fonds für US-Nebenwerte: Attraktive Kurschancen für Anleger mit guten Nerven

Während Nebenwerte hierzulande eher unter dem Radar fliegen, ist der US-amerikanische Small-Cap-Markt für Anleger hochinteressant: Das Marktvolumen entspricht dem des gesamten europäischen Aktienmarktes, die Liquidität ist ähnlich hoch. Unter den vielen unbekannten Nischenwerten finden sich immer wieder Perlen, mit denen Anleger Kursgewinne von mehreren hundert Prozent erzielen können.

Kleinere Unternehmen steigern ihre Gewinne weniger durch Übernahmen oder Aktienrückkäufe, sondern vor allem durch organisches Wachstum. Für Anleger mit guten Nerven, die sich von den stärkeren Kursschwankungen der Börsenzwerge nicht aus der Ruhe bringen lassen, bieten vor allem Fonds für den riesigen US-Markt attraktive Kurschancen und eignen sich als Depotbeimischung.

Im Folgenden haben wir eine Rangliste der zehn besten Fonds für amerikanische Nebenwerte über die vergangenen fünf Jahre erstellt. Für Anleger, die an einer dauerhaften Anlage interessiert sind, ist auch ein Blick auf die langfristige Performance interessant. Einige US-Fonds im Ranking haben einen Track-Record von über 20 Jahren. Diese Performancedaten sind, soweit vorhanden, ebenfalls im Ranking enthalten. Mit dem besten Fonds konnten Anleger ihr Kapital innerhalb von fünf Jahren mehr als verdoppeln.

