Top-50 FAZ-Ranking: Das sind die besten Fondsgesellschaften

Auf welche europäischen Fondsgesellschaften sollten Anleger setzen? Das untersuchte die deutsche Tageszeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Dabei überzeugten die großen deutschen Fondshäuser eher weniger.

Köln bei Nacht: Eine Fondsgesellschaft aus der Stadt schaffte es unter die besten zehn im FAZ-Ranking.

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Die deutsche Tageszeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) hat ein Ranking der besten Fondsgesellschaften für Anleger veröffentlicht. Das Ranking basiert auf unterschiedlichen Kriterien wie:

Performance

Kosten

Nachhaltigkeit

Kundenzufriedenheit

Laut der Analyse haben sich die besten Fondsgesellschaften in den vergangenen Jahren durch eine starke Performance, niedrige Kosten und eine nachhaltige Anlagestrategie ausgezeichnet. Unter den Top-Fondsgesellschaften befinden sich sowohl große internationale als auch kleinere spezialisierte Anbieter.

Das Ergebnis für den deutschen Fondsmarkt ist eher ernüchternd: Die großen deutschen Fondsgesellschaften wie DWS, Deka, Allianz Global Investors und Union Investment entsprächen purem Mittelmaß, so die Analysten.

Abgesehen von Flossbach von Storch schaffte es kein deutsches Fondshaus unter die Top-10. Die Kölner Investmentgesellschaft erreichte eine Gesamtbewertung von 3,82 und damit den dritten Platz im FAZ-Ranking. Vor einem guten Jahrzehnt zählte die Gesellschaft noch zu den eher kleineren Häusern, mittlerweile verwaltet sie um die 70 Milliarden Euro. Damit steht das Fondshaus direkt hinter den Spitzenreitern Vanguard (Platz 2) und Royal London (Platz 1).

Als nächste deutsche Gesellschaft folgt die DWS – jedoch erst auf Platz 13. Insbesondere die Aktienfonds wurden von den Analysten positiv bewertet, während ihre Anleihefonds weniger überzeugten. Trotz jüngster Unruhen im Unternehmen, wie den Vorwürfen, dass Fonds fälschlicherweise als nachhaltig gekennzeichnet wurden und dem plötzlichen Abgang des Vorstandsvorsitzenden, erhielt die Deutsche-Bank-Tochter eine Gesamtbewertung von 3,41 Punkten.

Auch die Sparkassenfondsgesellschaft Deka schaffte es unter die Top-20: Mit einer Bewertung von 3,36 Punkten erreichte sie den 16 Platz. Besonders die Mischfonds, konnten im Vergleich zur Konkurrenz überzeugen, während die hauseigenen Aktienfonds weniger erfolgreich waren.

Dort reiht sich auch Allianz Global Investors, die dritte große deutsche Fondsgesellschaft im Vergleich, ein. Allerdings verliert das Fonshaus gegenüber DWS und Deka, und erreicht nur Rang 32.

Anleger, die in Produkte von Union Investment investiert haben, dürften enttäuscht sein. Denn das Fondshaus belegt Platz 41 im Ranking. Besonders bei den Anleihefonds und Mischfonds konnte die Fondsgesellschaft nicht überzeugen.